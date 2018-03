Eva Henger a Striscia la Notizia Con Francesco Monte nessuna pace | solo una

Isola dei Famosi 2018 - Canna-Gate - Eva Henger : "Nessuna pace con Francesco Monte" : Il Canna-Gate, lo scandalo esploso dopo le accuse di Eva Henger rivolte a Francesco Monte riguardo un presunto consumo di droga leggera poco prima dell'inizio della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, sembra essere destinato a continuare.Durante la giornata di ieri, infatti, una foto ritraente Eva Henger, Francesco Monte e i comici Pio e Amedeo di Emigratis, programma in onda su Italia 1, scattata durante la registrazione della ...

Pace fatta tra Eva e Monte? La Henger rompe il silenzio : Nessun chiarimento, nessun confronto, nessuna Pace con Monte. Nella puntata di ‘Striscia la notizia’ in onda stasera, giovedì 22 marzo, in prima serata su Canale 5, Eva...

Il marito di Eva Henger attacca Gabriele Parpiglia : “Finto samaritano - risparmia giochetti” : Massimilano Caroletti, marito di Eva Henger, attacca Gabriele Parpiglia, giornalista ed autore televisivo. Oggetto del contendere la foto della presunta riappacificazione...

Riccardo Schicchi/ Chi è l'ex marito di Eva Henger? Il produttore e talent scout scomparso nel 2012 : Riccardo Schicchi, produttore e talent scout, è morto il 9 dicembre 2012. Il regista ha posato Eva Henger, da lui scoperta, nel 1994. La coppia ha avuto due figli.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 13:25:00 GMT)

Eva Henger e Francesco Monte hanno fatto pace? : Eva Henger e Francesco Monte hanno fatto pace. Incredibile ma vero, i due protagonisti indiscussi dell'Isola dei Famosi 2018 (anche se hanno lasciato l'Honduras nelle prime puntate) sono riusciti a mettere da parte le ostilità e a mostrarsi abbracciati e sorridenti durante il Maurizio Costanzo Show. Se Alessia Marcuzzi non è riuscita a rendere possibile il loro incontro, ci ha pensato invece il grande Costanzo: proprio come sua moglie, è capace ...

Mara Venier non ci sta - il duro attacco al selfie della pace di Francesco Monte e Eva Henger : Cita la commedia di William Shakespeare Molto rumore per nulla Mara Venier per commentare il selfie che vede vicini Eva Henger e Francesco Monte, ospiti della prima puntata della nuova edizione del Maurizio Costanzo Show in onda giovedì 22 marzo in seconda serata su Canale 5. I due ex naufraghi, infatti, sono stati i protagonisti del famigerato canna-gate esploso all’Isola dei famosi dopo le scottanti dichiarazioni dell’attrice su ...

