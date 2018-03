optimaitalia

: #TVOI Asia Sagripanti canta George Michael e sceglie Francesco Renga: video dalle Blind Audition… - OptiMagazine : #TVOI Asia Sagripanti canta George Michael e sceglie Francesco Renga: video dalle Blind Audition… - all_music_it : Asia Sagripanti canta George Michael e sceglie Francesco Renga: video dalle Blind Audition - lisa_paginauff : Asia Sagripanti adoro la tua voceee #TVOI?? -

(Di giovedì 22 marzo 2018)a The Voice of Italy e con Careless Wisper conquista i 4 coach. A soli 19 anni, la giovaneviene da Pordenone e a The Voice è la prima ad accedere all'edizione del 2018, nel team di.La madre diè venuta a mancare negli scorsi anni e, nella clip di presentazione, racconta di essere stata molto vicina a suo padre nel periodo del lutto.Con Careless Wisper ditenta l'ingresso a The Voice ed ottiene 4 sì da parte dei coach dell'edizione numero 5 che si girano in massa per sostenerlo e provare a strapparlo ai rispettivi colleghi.J-Ax inizia il giro dei commenti: "Hai scelto un grane classico ma è un'arma a doppio taglio. C'è differenza tra esserente ed artista e tu sei un artista", è il parere del giudice, visibilmente sorpreso dalla prima esibizione a The Voice of Italy che ...