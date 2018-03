Regeni | il pm | I nostri torturatori ai vertici della polizia E chiediamo giustizia

Regeni - il pm Zucca : 'Chiediamo i torturatori allEgitto? I nostri sono ai vertici della polizia' : "I nostri torturatori sono ai vertici della polizia, come possiamo chiedere all'Egitto di consegnarci i loro torturatori ?". Lo ha detto il sostituto procuratore della Corte di Appello, Enrico Zucca , ...

Regeni - pm : “Nostri torturatori a capo della polizia. Perché l’Egitto dovrebbe consegnarci i suoi?” : A dirlo Enrico Zucca, uno dei giudici del processo Diaz al G8 di Genova: "Lo sforzo che chiediamo a un paese dittatoriale è uno sforzo che abbiamo dimostrato di non saper fare per vicende meno drammatiche. I nostri torturatori sono ai vertici della polizia, come possiamo chiedere all’Egitto di consegnarci i loro torturatori?".Continua a leggere