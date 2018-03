Quella volta che la Leosini inchiodò Fabio Volo | Hai assassinato la cultura

Quella volta che Franca Leosini disse a Fabio Volo : "Hai assassinato la cultura italiana..." : "Il protagonista della storia di questa sera si è macchiato di un crimine orrendo, di un crimine efferato, trincerandosi dietro l'immagine del ragazzo della porta accanto. Quest'uomo ha assassinato la cultura di un intero Paese.Buonasera Dottor Volo..." Questo l'incipit di una 'inedita' puntata di Storie Maledette che vede Franca Leosini 'inchiodare' alle sue colpe lo scrittore e maître à penser Fabio Volo: una delle pagine più belle ...

Scamarcio picchiato e risarcito : la vicenda non tutti se la ricordano - ma fu grave. L’attore si trovava nella sua amata Puglia il giorno del fattaccio. Il motivo della scazzottata? Come andarono le cose Quella sera e la svolta di questi ultimi giorni : Bello, ricco, desiderato da tutte, famoso e, diciamolo, anche molto bravo. Stiamo parlando di Riccardo Scamarcio, protagonista di un episodio da cinema ma che stavolta con il suo mestiere ha ben poco a che fare. La storia si sta trascinando da ormai tre anni. Ecco, dopo tre anni l’attore pugliese ha avuto giustizia: Riccardo Scamarcio sarà risarcito – secondo fonti della difesa – per essere stato picchiato durante un ...

Monica Vitti/ La nipote di Michelangelo Antonioni : “Quella volta che andò nel panico...” (La Vita in Diretta) : Monica Vitti, l'omaggio de La Vita in Diretta. La nipote di Michelangelo Antonioni: “Quella volta che andò nel panico...”. Le ultime notizie sull'attrice, a cui è stata dedicata una mostra(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 16:33:00 GMT)

Laura Pausini : 'Ecco perché Marco se n'è andato. Quella volta in concerto a Londra...' : Laura Pausini festeggia 25 anni di carriera e, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa , rivela una serie di aneddoti che non si limitano di certo all'ambito musicale. La cantante faentina ha ...

Quella volta che Hawking bevve una birra con Homer (e tutti gli altri cameo dell'astrofisico nei film) : La grandezza di Stephen Hawking, morto a 76 anni, sta nell'essere entrato a pieno nella cultura popolare. E questo grazie, anche ma non solo, al suo spiccato senso dell'umorismo, alla voglia di comunicare e tradurre per tutti i misteri dell'astrofisica.Celebri i suoi cameo in alcune produzioni cinemetografiche. Come quando giocò a poker con i fisici in una puntata della serie tv di Star Trek.A Hawking è dedicata, invece, l'episodio ...

Isola - arriva Valeria Marini : subito sputtanata. 'Quella volta che tu...' : la vip che la inchioda : Valeria Marini sbarcherà in Honduras fingendo di essere una nuova concorrente dell'Isola dei Famosi. La cosa non fa molto piacere a Francesca Cipriani . Forse perché è stata fidanzata con l'ex marito ...

Isola - Francesca Cipriani accusa Valeria Marini : “Quella volta non mi ha voluto - andai via piangendo" : Valeria Marini è pronta a sbarcare sull’Isola dei Famosi e, stando a quanto successo nel corso della diretta, il soggiorno...

“Il tumore al cervello di mio figlio”. La famosa conduttrice racconta tutto per la prima volta. Il ragazzo stava male - pensava che non fosse nulla. Ma Quella vocina insistente le ha detto di approfondire : “La diagnosi è stata devastante”. Poi l’appello : “Non sottovalutate questi sintomi” : Un adolescente come tanti, un po’ svogliato e pigro e con poca voglia di studiare. Così appariva Freddy agli occhi dei suoi genitori che da principio erano solo un po’ preoccupati per il suo andamento scolastico e dunque per il suo futuro. Ma la realtà si è rivelata ben diversa. La madre Philippa Forrester, nota conduttrice televisiva inglese ma da anni residente negli Stati Uniti, ha deciso di raccontare la storia del ragazzo ...

Ciriaco De Mita e l’aneddoto su Gorbaciov : “Quella volta a cena in cui cantò canzoni napoletane” : Ciriaco De Mita ospite questa sera a Che Tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1 ha raccontato un aneddoto su Gorbaciov che, nel corso di una cena insieme, iniziò a canticchiare vecchie canzoni napoletane, per concludere poi con una sintesi della sua visione della situazione attuale pronta per i 140 caratteri di Twitter: “Non è drammatica ma è tragica”. L'articolo Ciriaco De Mita e l’aneddoto su Gorbaciov: “Quella volta a cena in cui ...

#Quellavoltache - le molestie raccolte in un libro : Pubblichiamo di seguito un estratto dal libro #Quellavoltache. Storie di molestie, che raccoglie 285 testimonianze pubblicate in rete con l’hashtag #Quellavoltache. Sono solo una parte dei commenti comparsi a partire dal 12 ottobre, quando la scrittrice Giulia Blasi creò l’hashtag con cui si invitavano le persone a condividere i ricordi di molestie. Il volume, edito da manifestolibri, consta di 11 pagine e costa 8 euro. Tutti i proventi ...

Coca Cola - la svolta : arriva Quella alcolica : Siete pronti? Coca Cola si prepara a lanciare una bevanda alcolica - per il momento soltanto in Giappone -, la prima nei 125 anni di storia del gigante americano. In una

Quella volta che - in un delirio di onnipotenza - viaggiai in executive sul Frecciarossa : Come al solito mi ritrovo all’ultimo momento a fare i biglietti del treno, voglio andare a Bologna a vedere un capolavoro dell’arte rinascimentale: il Compianto sul Cristo morto di Niccolò dell’Arca, opera che sconvolse Michelangelo e anche D’Annunzio. I biglietti di seconda classe sono esauriti, è rimasto solo un biglietto executive Frecciarossa, il biglietto dei top manager! Io sono un uomo top ma non ho ancora capito ...

Paco Torreblanca (Best Bakery) a DM : «Quella volta che ho preparato il dolce per Papa Ratzinger…» : Paco Torreblanca Nel 1990 è stato eletto il Miglior Pasticcere d’Europa, nella sua carriera ha deliziato i palati dei sovrani di Spagna, di Papa Ratzinger e di Obama. Lui è Paco Torreblanca, classe 1951, mago della pasticceria spagnola pronto a farsi scoprire dal – e a scoprire il – Belpaese nel nuovo programma di Tv8, Best Bakery (da lunedì 12 marzo alle 18.35). Paco sarà uno dei due giudici, l’altro è il belga Alexandre ...