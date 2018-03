Blastingnews

: Pasquale Vitiello: la lettera alla figlia prima di uccidere la moglie Imma - Alessandro1874 : Pasquale Vitiello: la lettera alla figlia prima di uccidere la moglie Imma - Mary83_9 : RT @GiorgiaMeloni: Ma perché questi vigliacchi che uccidono le proprie compagne o i figli e poi si suicidano non si tolgono di mezzo prima… -

(Di mercoledì 21 marzo 2018)dilaVillani con un colpo di pistolatesta, davantiscuola elementare delladi 9 anni,- suicidatosi poi a sua volta con la stessa arma - aveva scritto unapropriobambina per cercare di spiegare qualcosa che, in realtà, non ha una spiegazione. Le righe scritte di suo pugno dasono state ritrovate in casa sua da chi sta indagando sul caso avvenuto a Terzigno, in provincia di Napoli. L'uomo parlaLisa di una situazione ormai diventata insostenibile, per lui, come se non ci fosse una via d'uscita se non quella di fare del male ae poi a se stesso: "Quando sarai grande, capirai". Difficile, per non dire impossibile, che accada. E forse per la bimba sarebbe meglio riuscire a dimenticare più che tentare di capire. E poi, cosa c'è veramente da capire? Tutto sembra fin troppo ...