Maltempo | neve nel Frusinate | attivi mezzi spazzaneve e spargisale

Meteo - altro che primavera : ci aspettano gelo e neve. Maltempo a sud e clima invernale : Temperature ben al di sotto della norma fino alla fine della settimana. Neve a quote collinari su Marche e Abruzzo. Per la giornata di oggi, 21 marzo, tempo molto instabile al Sud e sul settore Adriatico.Continua a leggere

Allerta Meteo - ecco il ciclone dell’Equinozio di Primavera 2018 : porta forte Maltempo e tanta neve sull’Italia : 1/34 ...

Maltempo Venezia : attivato il piano neve - spargisale in azione : L’improvvisa nevicata di oggi ha richiesto uno sforzo extra al Comune di Venezia, che ha dovuto spargere 500 quintali di sale per contrastare i disagi alla popolazione della terraferma. Dalle prime ore di stamattina è stato infatti attivato il “piano neve”. Nel territorio comunale di Venezia, sono stati impegnati dalle 7.30 alle 12.30 sei mezzi spargisale, che hanno sparso 400 quintali di sale, e un mezzo spalaneve. Gli ...

Maltempo : piogge e scioglimento neve - allagamenti nei Balcani : ANSAmed, - BELGRADO, 19 MAR - In vaste aree della regione Balcanica si registrano situazioni preoccupanti per gli allagamenti causati dalle piogge abbondanti degli ultimi giorni, unitamente allo ...

Maltempo - gli esperti : “La neve a marzo è tardiva - ma il record è del 1861” : tardiva ma non insolita la nevicata di oggi che rientra nella media degli eventi non frequenti del mese di marzo ma che non supera certo il vero record di nevicate tardive avvenuto il 6 maggio 1861, quando caddero ben 10 centimetri di neve. Gli esperti dell’Osservatorio Geofisico del Dief-Dipartimento di Ingegneria ‘Enzo Ferrari’ di Unimore hanno chiarito così il perimetro del Maltempo di oggi, dopo aver misurato precipitazioni ...

Maltempo - Arpa Veneto : stop alla neve nel pomeriggio : La primavera fatica ad arrivare quest’anno, questa mattina si è rivista la neve su buona parte della pianura veneta, la seconda volta in questo mese dopo l’episodio del 1° marzo. Nella giornata di domenica 18 hanno infatti cominciato ad affluire nuovamente correnti molto fredde da nord-est richiamate da un sistema depressionario formatosi sull’alto Tirreno. Nella notte/primo mattino di lunedì 19 precipitazioni estese hanno ...

Maltempo : Arpa Veneto - stop alla neve nel pomeriggio : Venezia, 19 feb. (AdnKronos) – La primavera fatica ad arrivare quest’anno, questa mattina si è rivista la neve su buona parte della pianura veneta, la seconda volta in questo mese dopo l’episodio del 1° marzo. Nella giornata di domenica 18 hanno infatti cominciato ad affluire nuovamente correnti molto fredde da nord-est richiamate da un sistema depressionario formatosi sull’alto Tirreno. Nella notte/primo mattino di ...

Maltempo : Arpa Veneto - stop alla neve nel pomeriggio (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Previsioni per il resto della settimana. Fino a sabato non sono previste ulteriori precipitazioni, salvo un temporaneo e modesto episodio sulle zone prealpine nella seconda parte di martedì.Le temperature massime si manterranno ben al di sotto della media stagionale (che in pianura è di circa 16 gradi) con valori in genere intorno ai 10 gradi. Le temperature minime subiranno un sensibile calo in montagna ...

Maltempo : Arpa Veneto - stop alla neve nel pomeriggio (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Negli anni precedenti, altri episodi si registrarono il 2-3 marzo 2011, con al più locali lievi accumuli, il 9-10 marzo 2010 con accumuli molto irregolari tra 0 e 20 cm circa, specie lungo la costa dove si registrarono anche 10-15 cm circa e il 2-3 marzo 2005, episodio tra i più significativi degli ultimi 25 anni in pianura, non solo per il mese di marzo, con nevicate diffuse e accumuli anche di 20-25 ...

Maltempo - pioggia e scioglimento della neve : acqua alta nei Balcani : Nei Balcani si registrano in queste ore inondazioni, causate dalle piogge abbondanti degli ultimi giorni, unitamente allo scioglimento di grandi quantità di neve caduta nelle scorse settimane. Il livello di numerosi fiumi è in aumento in Serbia, Bosnia-Erzegovina e Croazia, dove vengono segnalate numerose alluvioni. Inondazioni anche in Macedonia e Montenegro, sopratutto vicino ai laghi di Ohrid e di Scutari. La situazione è in linea di massima ...