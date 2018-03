Corte Ue | ricorso Schettino ammissibile

Ultrà Juve - accolto ricorso procura : si torna a Corte Figc : Il Collegio di garanzia del Coni ha accolto il ricorso presentato dalla procura generale dello sport in merito alla vicenda riguardante la Juventus e i rapporti non consentiti con i tifosi, in riferimento alla decisione di annullare le sanzioni inflitti in primo grado ai dipendenti del club ...

Ricorso all'Alta Corte britannica per fermare la Brexit con un referendum : Londra C'è chi non si rassegna. Sono passati ormai più di venti mesi da quel 23 giugno 2016 che vide i sostenitori dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea imporsi a sorpresa in uno storico ...

G8 - Corte europea dei diritti umani : ammissibile il ricorso dei poliziotti della Diaz : Gli agenti, che erano stati assolti in primo grado, sono stati condannati in appello e poi in Cassazione per falso e calunnia -

Corte Europea - sì al ricorso degli agenti. E ora il processo Diaz potrebbe riaprirsi : La Corte Europea dei Diritti dell’uomo ha dichiarato «ammissibile» il ricorso presentato dai funzionari condannati in via definitiva per falso e calunnia

EMA - Corte di Giustizia europea deciderà sul ricorso di Milano : Teleborsa, - Sarà la Corte di Giustizia europea ad esprimersi sul caso EMA sollevato dal Comune di Milano. Il Tribunale di primo grado dell'Unione europea ha deciso di declinare la propria competenza ...