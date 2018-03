Caso Regeni e G8 Genova | bufera su pm Zucca “Polizia italiana torturatori”

Frasi su Caso Regeni - pg Cassazione avvia accertamenti su pm Zucca - : Il sostituto procuratore generale di Genova aveva detto: "I nostri torturatori sono ai vertici della polizia, come possiamo chiedere all'Egitto di consegnarci i loro torturatori?". Legnini, ...

Caso Regeni - il pm Zucca : «Giustizia dall’Egitto? I nostri torturatori sono ai vertici della polizia» : Il sostituto procuratore della Corte di Appello, Enrico Zucca, era tra i giudici del processo Diaz: «Come possiamo chiedere all’Egitto di consegnarci i loro torturatori?». La madre del ricercatore ucciso in Egitto: «Siamo stati abbandonati dallo Stato»

Caso Regeni - il Pm Zucca : "Italia come Egitto : torturatori al G8 di Genova ai vertici della polizia" : Parole sulle quali il ministero della Giustizia vuole approfondire: nelle prossime ore Via Arenula, infatti, acquisirà sia gli atti cartacei che, se disponibili, eventuali video relativi all'intervento del pm. Già in passato, e più volte, Zucca aveva duramente criticato l'operato della Polizia con riferimento ai fatti di Genova del 2001

Caso Regeni - i genitori : “Lo Stato ci ha abbandonato. Ci aspettavamo di più da chi ci governa” : «Dal 14 agosto, quando il premier Gentiloni ci ha annunciato che l’ambasciatore tornava in Egitto, siamo stati abbandonati». «Ho fiducia nella legge, negli avvocati bravi e nella stampa buona; abbiamo tanta solidarietà dai social ma ci aspettavamo di più da chi ci governa». Lo ha detto Paola Regeni, la madre di Giulio, il ricercatore italiano trova...

Caso Regeni - Enrico Zucca : "Nostri torturatori ai vertici della polizia" : "Siamo decisi ad andare avanti anche a piccoli passi", ha aggiunto il padre Claudio nell'incontro 'La tutela degli italiani all'estero. Una storia tragicamente emblematica: Giulio Regenì. "Combattiamo per Giulio ma anche per tutti quelli che possono trovarsi in situazioni simili a quelle che lui ha vissuto", ha sottolineato.L'avvocato difensore della famiglia Alessandra Ballerini ha ricostruito i depistaggi e la vicenda: "iIl corpo di ...

Caso Regeni - i genitori di Giulio accusano il governo : “Abbiamo perso tempo - ora bisogna alzare la voce” : Caso Regeni, i genitori di Giulio accusano il governo: “Abbiamo perso tempo , ora bisogna alzare la voce” I genitori denunciano che il ritorno dell’ambasciatore in Egitto non ha consentito, come promesso, di raggiungere “la verità processuale sulla morte del giovane Continua a leggere L'articolo Caso Regeni, i genitori di Giulio accusano il governo: “Abbiamo perso tempo , ora bisogna alzare la voce” sembra ...

Egitto - Caso Regeni : "Fallimentare il rientro dell'ambasciatore" : A pochi giorni dal secondo anniversario della morte di Giulio Regeni , la famiglia denuncia che a sei mesi dal ritorno al Cairo dell'ambasciatore italiano non c'è stata nessuna svolta. La famiglia di ...

Caso Regeni - i genitori di Giulio : “Un fallimento il ritorno dell’ambasciatore. Occorre alzare la voce” : A sei mesi dalla decisione del Governo di rinviare l’ambasciatore d’Italia al Cairo dopo l’omicidio di Giulio Regeni, la famiglia del ricercatore italiano parla di «fallimento» della missione a lui affidata che «doveva consentire il raggiungimento della verità processuale su “tutto il male del mondo” inferto su nostro figlio». E aggiunge: «Crediamo...

Caso Regeni - i genitori : «Un fallimento : Il padre e la madre del ricercatore italiano ucciso: «Crediamo sia necessaria la concertazione di una strategia investigativa comune tra Egitto e Italia»

Caso Regeni - i genitori di Giulio 'Abbiamo perso tempo. Occorre alzare la voce' : Se, come ci era stato garantito dal nostro Governo, l'invio dell'ambasciatore, doveva consentire il raggiungimento della verità processuale su 'tutto il male del mondo' inferto su nostro figlio, il ...

La tutor una borsista di Soros La rivelazione sul Caso Regeni Prof attivista delle primavere arabe : Premessa d’obbligo in un settore dominato spesso dal nefando complottismo. Questo articolo vuole solo rendere noti alcuni fatti (che sembrano sufficientemente acclarati da fonti ufficiali), di cui alcuni sono coincidenze significative, che non conducono a nessuna “verità”, ma forniscono solo spunti su cui meditare e non delineano alcuno scenario certo Segui su affaritaliani.it

Caso Regeni - Al Sisi : non dimenticheremo : 13.40 "Non smetteremo di cercare i criminali che hanno fatto questo, per consegnarli all'autorità giudiziaria". Lo assicura il presidente egiziano Al Sisi parlando del Caso Regeni. "Il crimine- ha aggiunto- è stato commesso per rovinare i rapporti con l'Italia".