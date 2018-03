Record Bank E3 Harelbeke 2018 | il percorso ai raggi X Decidono Paterberg e Oude Kwaremont

oasport

(Di martedì 20 marzo 2018) Venerdì 23 marzo si correrà la 61ma edizione dell’E3, primo grande appuntamento per le classiche del pavé. Ilrimane praticamente invariato rispetto alle scorse edizioni, con 206 km con partenza e arrivo ad. Anche quest’anno la startlist sarà di assoluto livello, con il campione del mondo Peter Sagan, Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert, Alexander Kristoff e molti altri. Andiamo quindi ad analizzare ilaiX. Partenza come detto dae dopo 28 km i corridori affronteranno il primo dei 15 muri previsti, il Wolvenberg (700 metri al 4.2%) e subito dopo i primi due tratti in pavé: Holleweg (1,5 km) e Paddestraal (2,6 km). Avremo poi quello che di fatto è l’unico momento per respirare, dal km 43 al 93, in cui sono posizionati anche i due rifornimenti fissi. Da qui la corsa entra nel vivo con un susseguirsi di muri che inizieranno a fare ...