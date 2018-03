blogo

: Ascolti tv lunedì 19 marzo 2018 - tvblogit : Ascolti tv lunedì 19 marzo 2018 - About_Gessi : Quando ascolti Lunedì ma me lo hanno salvato Lunede?????? ma che lingua è?????? - MAX18673 : RT @pisto_goI: Intanto su Facebook il mio video su Sarri ha avuto 1 milione e 360 mila visualizzazioni, neanche Varriale al Processo del Lu… -

(Di martedì 20 marzo 2018) Prime Time Il commissario Montalbano - Una faccenda delicata ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Boss in incognito ha registrato .000 telespettatori, share %. Report ha registrato nell'anteprima .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %. Il Segreto ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Emigratis ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Il film In the Blood ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Il film Mato Grosso ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Il film The Transporter è stato visto da .000 telespettatori, share %. Il film Spanglish - Quando in famiglia sono in troppi a parlare ha registrato .000 telespettatori, share %. Access Prime Time Soliti Ignoti - Il ritorno ha registrato .000 telespettatori, share %. LOL :) ha registrato .000 telespettatori, share ...