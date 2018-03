Ten Talking Points | la sfiga del Napoli proporzionale alle bestemmie di Sarri | il gol di

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 marzo 2018) Benvenuti a Ten, l’unica rubrica che si autogenera anche durante le ferie dorate dell’autore. Altre considerazioni. 1.Il pareggio della Juve con la Spal è la notizia più clamorosa d’Italia dai tempi in cui Nardella a 16 anni indovinò la risposta alla domanda: “Dario, quanto fa 4 per due”? 1 bis. Contro il Real Madrid, andata e ritorno, la Juve non parte sfavorita. Come minimo ha il 50%. Forse il 51%. Se la gioca eccome. 2. Ha detto piùil Che Guenei primi trenta minuti di-Genoa che Germano Mosconi in tutti i suoi fuorionda. Il Genoa di Ballardini è come Andreas Seppi: bravissimo a far giocare male gli avversari. Ilha sofferto le pene dell’inferno. Poi ci si è messa pure lae sono arrivati l’orrore di Allan, il palo (sesto in stagione) di Insigne e un altro palo (di Mertens). A quel punto il Commodoro Marxista ha buttato giù tutti i ...