Stephen Hawking ha lasciato in eredità una teoria sul multiverso : (Foto: Jemal Countess / Stringer / Getty Images) Stephen Hawking continua a stupirci. Il suo ultimo studio, completato poco tempo prima delle sua morte e intitolato A Smooth Exit from Eternal Inflation, potrebbe essere l’ eredità più importante dello scienziato britannico deceduto la settimana scorsa all’età di 76 anni, in quanto spiegherebbe la possibile esistenza di altri universi, o teoria del multiverso . Il multiverso è una delle ...

Stephen Hawking nel suo ultimo studio prima di morire ha predetto la fine del mondo : La morte di Stephen Hawking ha lasciato un gran vuoto nel modo della fisica, ma ha anche lasciato molte domande dai suoi studi. Il fisico, matematico e astrofisico britannico fra i più autorevoli e conosciuti fisici teorici al mondo , noto soprattutto per i suoi studi sui buchi neri due settimane prima della morte ha presentato un documento di ricerca che prevede la fine del mondo e spiega come gli ...

Il cast di 'The Big Bang Theory' ricorda Stephen Hawking : Mancherai tantissimo, il mondo ti è immensamente grato per la conoscenza e il coraggio che hai lasciato durante il tuo cammino. Grazie per essere stato una grande ispirazione per tutti noi !" Come ...