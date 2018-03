Allerta Meteo | dalla Festa del Papà all’Equinozio di Primavera | attenzione al forte

Allerta Meteo Campania : temporali e vento forte - prorogata la criticità “gialla” : La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato fino alle 20 di questa sera l’Allerta Meteo con criticità idrogeologica “gialla” attualmente in vigore per l’impatto al suolo delle precipitazioni ancora previste. Sono attese “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, puntualmente di moderata intensità. I venti spireranno localmente forti dai quadranti occidentali con possibili ...

Allerta Meteo Festa del papà – La “Tempesta di San Giuseppe” si abbatte sull’Italia - NEVE al Nord e forte MALTEMPO al Centro/Sud : 1/11 ...

“Allerta meteo”. Neve e gelo in Italia. L’ira di Burian non si è placata : ecco cosa accadrà nelle prossime ore. I dettagli zona per zona : Arriva, anzi torna, il freddo: lo chiamano effetto Russian. Mancano ormai poche ore all’arrivo di un imponente afflusso di aria gelida proveniente dai comparti russo-siberiani, il tanto odiato Burian, che si riverserà come una cascata su quasi tutta l’Europa, con conseguenze anche su parte dell’Italia. Bordate gelide non tipiche della stagione in corso. L’arrivo della perturbazione farà calare sensibilmente le ...

“Tempesta di San Giuseppe” - ecco l’Allerta Meteo della Protezione Civile per la Festa del Papà 2018 : forte maltempo in tutt’Italia - neve al Nord [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Nelle prossime ore, l’ingresso di aria fredda sulle regioni Nord-orientali, apporterà venti di burrasca e nevicate a basse quote, con sconfinamenti fino in pianura, al Nord-est. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni ...

Allerta Meteo Lazio : criticità “gialla” dalla mezzanotte per 12/18 ore : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali a seguito di precipitazioni previste sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. L’avviso è valido dalla mezzanotte di domani, lunedì 19 marzo e per le successive 12-18 ore, su tutte le zone di Allerta. L'articolo Allerta Meteo ...

Allerta Meteo - nel giorno della Festa del Papà 2018 arriva la “Tempesta di San Giuseppe” : NEVE in pianura al Nord - forte MALTEMPO al Centro/Sud : 1/17 ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : domani freddo e bora sulla costa : “Una vasta saccatura atlantica, entrando nel Mediterraneo, forma una depressione sull’Italia. Lunedì tale depressione sarà sull’alto Adriatico, richiamando correnti umide da sud in quota, fredde da nord-est al suolo“: la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia segnala un’Allerta Meteo di colore giallo. “Dalla notte e fino al primo pomeriggio sulla zona di Trieste saranno probabili precipitazioni moderate, ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità per temporali fino alla mezzanotte di domani : “Per la giornata di oggi, domenica 18 marzo, previste precipitazioni diffuse in intensificazione nella seconda parte della giornata: circa 40 mm nel settore dei bacini emiliani centrali, circa 30 mm nei bacini emiliani occidentali e orientali, tra 10 e 20 mm sul resto del territorio regionale. La quota neve sarà intorno ai 1000 m, in abbassamento a 500 m in serata. Si prevedono nevicate sull’appennino centrale (30-40 cm) e sulle zone ...

Allerta Meteo Veneto : vento forte sulle coste e rischio neve anche in pianura : vento forte sulle coste, precipitazioni nevose anche a quote molto basse e pioggia mista a neve in pianura: è quanto prevede il Centro Meteorologico Arpav per le prossime ore in Veneto. Il Centro decentrato della Protezione civile regionale ha dichiarato lo stato di attenzione per vento forte sul litorale Veneto sino a domani e avvisa del rischio di nevicate, su tutta la pianura veneta, a partire dalla mezzanotte di oggi sino alle ore 16 di ...

Allerta Meteo Toscana : perturbazione in transito - criticità “gialla” per pioggia e neve : La sala operativa unificata della Protezione civile regionale della Toscana ha prorogato fino alle 12 di domani il codice giallo per pioggia, mentre l’avviso per rischio idraulico e idrogeologico sul reticolo minore continuera’ ad interessare tutta la regione. Per il reticolo principale la validita’ e’ confermata per i bacini della Toscana compresi nell’area tra quello del Fine, Val di Cecina, e quello, verso sud, ...

Molise e Campania - Allerta Meteo : stop collegamenti veloci con isole : E' allerta gialla per criticità idrogeologiche in Molise e Campania, dove il tempo sta velocemente peggiorando. Intense precipitazioni colpiranno in particolare il Molise centrale, mentre in Campania ...