Alessandro Del Piero e Pavel Nedved arrivano in Pro Evolution Soccer

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 22a giornata. Michele Vitali top scorer - grandi prestazioni Alessandro Gentile e Niccolò De Vico : Vediamo quali sono stati i migliori giocatori italiani della 22a giornata Niccolò De Vico: senza Amedeo della Valle, Reggio Emilia trova in rimonta la vittoria sul campo di Pistoia, complice la miglior prestazione in campionato di un De Vico scatenato dalla linea dei tre punti. Cinque bombe su sette tentativi nei suoi 17 punti finali, tutti decisivi per il successo della Grissin Bon. Andrea Cinciarini: senza Theodore, è il play italiano ad aver ...

Delitto di Pescara - la mamma di Alessandro : "Adesso è un angelo" : Centinaia di persone al funerale di Alessandro Neri, ucciso con due colpi di pistola da sicari sconosciuti. Alla fine della cerimonia ha parlato la mamma del ragazzo. «È ufficiale, Ale...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : Fabian Riessle profeta in patria a Klingenthal! Hirvonen e Watabe sul podio - va a punti Alessandro Pittin : Fabian Riessle domina a Klingenthal e consolida il terzo posto nella classifica della Coppa del Mondo 2017-2018, andando a caccia anche della seconda piazza occupata da Jan Schmid. Il tedesco ha conquistato la seconda vittoria consecutiva dopo Trondheim, mettendo in mostra una straripante condizione di forma e facendo la differenza soprattutto nel segmento di salto dal trampolino lungo HS140, dove per la prima volta in carriera è riuscito ad ...

Qualcuno volò sul nido del cuculo al Teatro Savoia di Campobasso - regia di Alessandro Gassmann : In questo caso, le videografie, che spesso utilizzo nei miei spettacoli, mi permetteranno di tradurre in immagini i sogni e le allucinazioni dei cosiddetti "diversi". L'obiettivo che mi pongo è, come ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : Akito Watabe vince il PCR a Klingenthal - Jan Schmid segue a ruota. Qualificati Aaron Kostner e Alessandro Pittin : La classifica del Provisional Competition Round curiosamente ricalca le prime quattro posizioni della Coppa del Mondo , dato che alle spalle della coppia di testa ci sono i due tedeschi Fabian ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : Akito Watabe vince il PCR a Klingenthal - Jan Schmid segue a ruota. Qualificati Aaron Kostner e Alessandro Pittin : Akito Watabe e Jan Schmid mettono subito le cose in chiaro nel Provisional Competition Round di Klingenthal, città tedesca in cui si svolge la penultima tappa della Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica. Il giapponese Watabe ha vinto il PCR con un salto da 135.5 punti, staccando il norvegese Schmid, suo rivale per la conquista della sfera di cristallo, di 18” in virtù del salto da 131.1 punti dello scandinavo. La classifica del ...

“Perché ho fatto questa strage”. Giussano - la ‘confessione’ di ”Baffo”. Nella lettera d’addio trovata dai carabinieri - un misto di deliri e scuse : i motivi che hanno spinto Alessandro Turati a compiere l’omicidio-suicidio : Le ha uccise nel sonno, forse non si sono accorte neppure di quello che stava accadendo. Il mistero di Paina di Giussano (Monza e Brianza) è stato risolto in pochi minuti grazie alla lettera d’addio lasciata sul pavimento dell’appartamento. Le forze dell’ordine entrano in casa dopo aver ricevuto una segnalazione e trovano tre corpi. Due donne e un ragazzo: Monica Cesano (58 anni) Paola Partavicini (88 anni) ...

Alessandro Neri/ Omicidio di Pescara - 28enne ucciso prima del ritrovamento della sua auto (Pomeriggio 5) : Alessandro Neri è stato ucciso da qualcuno che conosceva? Il movente economico è solo una delle piste: gli ultimi aggiornamenti a Pomeriggio 5.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 17:09:00 GMT)

Omicidio Pescara - forse una svolta : sequestrate due auto ai familiari della mamma di Alessandro : Potrebbe esserci una svolta nel caso del giovane ucciso a colpi di pistola e trovato morto giovedì scorso in un canale alla periferia Sud di Pescara. I Carabinieri hanno posto sotto sequestro un'Audi Q5, prelevata a casa di Gaetano Lamaletto, il nonno materno di Alessandro Neri, e una Mercedes nell'azienda vitivinicola di famiglia

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : Fabian Riessle si impone in volata a Trondheim! Akito Watabe allunga ancora. Grande rimonta di Alessandro Pittin : Trondheim parla ancora tedesco. Fabian Riessle ha trionfato allo sprint nella seconda Gundersen dell’undicesima tappa di Coppa del Mondo 2017-2018, consolidando il terzo posto in classifica generale e dimostrando nuovamente di essere uno dei migliori interpreti nelle volate di gruppo. Riessle ha prevalso al termine di una gara anomala e condotta a ritmi piuttosto blandi, al punto che l’eccessivo tatticismo ha determinato la presenza ...

Alex Migliorini arrabbiato con Alessandro D’Amico : “Mi ha deluso” : Alex Migliorini non accetta di essere stato mollato da Alessandro Attraverso i suoi profili social Alex Migliorini ha chiesto di smettere di attaccare Alessandro D’Amico. L’ex tronista ha fatto sapere di non rimpiangere assolutamente niente, ma non accetta che Alessandro lo veda come un amico: “Ci abbiamo provato ma se non riesce ad amarmi non posso obbligarlo”. È arrivata al capolinea la storia d’amore tra Alex ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : Eric Frenzel trionfa a Trondheim! Gioia Watabe - è secondo e allunga su Schmid. Alessandro Pittin in zona punti : Eric Frenzel torna a ruggire a Trondheim, ma la prima Gundersen dell’undicesima tappa della Coppa del Mondo 2017-2018 ha due vincitori. Il giapponese Akito Watabe, infatti, ha concluso la prova al secondo posto, piazzando un ulteriore allungo sul suo principale avversario, il norvegese Jan Schmid, e ponendo una seria ipoteca sulla conquista della sfera di cristallo. Ma veniamo alla cronaca della gara. Watabe ancora una volta ha dimostrato ...