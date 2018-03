Abbassare le tasse agli italiani per il PD è un tabù | meglio arricchire i colossi

Elezioni : Di Maio - deficit per Abbassare tasse a imprese : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – “Noi abbiamo 30 miliardi di euro all’anno che possiamo andarci a riprendere domenica da sprechi e privilegi. Abbiamo venti miliardi di euro che prendiamo da incentivi di banche carbone petrolio superati. Noi prenderemo un po’ di deficit , abbasseremo le tasse alle imprese , le imprese produrranno di più, l’economia va meglio, ripianiamo il debito e finanziamo in maniera strutturale la ...

Padoan : 'Abbassare le tasse in deficit è troppo rischioso' : E aggiunge: "E' un rischio che deve essere la prima preoccupazione del ministro dell'Economia. Sarebbe imperdonabile dimenticarlo per una questione di responsabilità, non di rigorismo".