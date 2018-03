Rende Juve Stabia Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario

Marotta svela : “Wilshere alla Juventus? Stiamo per pRendere un altro calciatore…” : La Juventus in campo per la gara di campionato contro la Spal, prima del match interessanti indicazioni da parte di Marotta ai microfoni di Premium Sport: “Wilshere? Noi ogni giorno, periodicamente siamo sempre indicati come squadre che comprano. Abbiamo una rosa numericamente sufficiente per affrontare tutte le nostre competizioni. Nel nuovo ciclo con Andrea Agnelli siamo migliorati da questo punto di vista. Coglieremo delle opportunità, ...

Spal - Meret : 'Juve - non voglio pRendere gol' : Alex Meret , portiere della Spal in prestito dall'Udinese, ha parlato al Corriere dello Sport della prossima sfida di campionato contro la Juventus : 'Cerco di fare del mio meglio in ogni partita. Sarebbe il massimo non prendere gol, per me e la squadra. Non sarà semplice, ci stiamo ...

Calciomercato Juventus - sorpRendente offerta di Raiola al Manchester United Video : Dall'Inghilterra arrivano importanti notizie per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Stando a quanto riportano i media britannici, infatti, Mino Raiola ha offerto Blaise Matuidi al Manchester United. Il club allenato da José Mourinho segue da tempo il centrocampista francese, che sta disputando una buonissima stagione alla Juventus. Raiola ha da sempre ottimi rapporti con Beppe Marotta e Fabio Paratici, ma potrebbe comunque fare ...

Calciomercato Juventus - sorpRendente colpo di scena sul futuro di Allegri? Video : Non si fermano le indiscrezioni sulla possibile partenza di Massimiliano Allegri, sicuramente uno dei tecnici più vincenti nella storia della #Juventus. Le mosse di Allegri non sono passate inosservate in Inghilterra; contro il Tottenham, infatti, l'allenatore toscano ha adottato una strategia perfetta e ha inserito gli uomini giusti al momento giusto. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, su Allegri è fortissimo l'interesse ...

Napoli - la Juventus sorpassa ma Sarri non si arRende : “Cercheremo di rompere i coglioni fino alla fine” : “Abbiamo fatto una buona partita, rispondendo bene alla sconfitta con la Roma. Abbiamo trovato di fronte una squadra forte, inaspettatamente in salute, ma noi a livello di impegno e abnegazione abbiamo fatto bene pur non riuscendo a sfruttare le occasioni”. Così l’allenatore del Napoli Maurizio Sarri dopo il pareggio contro l’Inter. “Addio sogno scudetto? Non siamo né la squadra più ricca né la più forte d’Italia – ha ...

Primavera - la Juventus Rende omaggio ad Astori : ROMA - Una delegazione della Juventus Primavera , avversaria dei pari-eta' viola in una sfida di campionato che si disputera' a partire dalle ore 15 allo stadio 'Bozzi' di Firenze, ha reso omaggio ...

Higuain : 'La Juventus non si arRende mai. Vogliamo tutto' : 1 di 2 Successiva TORINO - Nell'immediato post Tottenham-Juve, il grande protagonista Gonzalo Higuain ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni del quotidiano spagnolo Marca: ' Ho ...

Higuain carica la Juve : 'Andiamo a pRenderci la qualificazione' : Una qualificazione ai quarti di finale da conquistare, una grande serata da vivere al massimo. La Juventus si prepara ad affrontare la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro ...

Calciomercato Juventus - sorpRendente scambio con l'Arsenal? : La Juventus è entrata nella settimana decisiva della sua stagione; il club bianconero, infatti, mercoledì affronterà una delle partite più importanti di quest'anno, quella contro il Tottenham. Si tratta del ritorno degli ottavi di finale di Champions League; l'andata è terminata sul punteggio di due a due, una risultato che ha deluso non poco i tifosi bianconeri, soprattutto per il fatto che Gonzalo Higuain ha sbagliato un rigore sul punteggio ...

Sarri si arRende : "La lotta Scudetto riguarda solo la Juventus" : Sarri , ai microfoni di Premium Sport, al termine del match ha commentato comunque positivamente la prova dei suoi fermati in più di una circostanza da un fantastico Alisson: 'È stata una partita che ...

Sarri si arRende : La lotta Scudetto riguarda solo la Juventus : Il Napoli di Maurizio Sarri è caduto malamente in casa contro la Roma di Eusebio Di Francesco in una sfida decisiva per le sorti Scudetto. Eppure gli azzurri erano passati subito in vantaggio con il gol di Insigne ma si sono fatti rimontare, nel primo tempo, dalle reti di Under e Dzeko, mentre nella ripresa sono affondati sotto i colpi ancora di Dzeko e di Perotti. La rete di Mertens al 93' ha solo reso meno amaro il risultato finale.Di ...

Calciomercato Juventus - sorpRendente scambio con il Napoli? : La Juventus sta lavorando con grandissima attenzione sul mercato in vista della prossima stagione. Beppe Marotta e Fabio Paratici stanno cercando un centrocampista di qualità da regalare a Massimiliano Allegri. Il primo nome sul taccuino della dirigenza bianconera è quello di Emre Can, talentuoso regista tedesco che milita nelle fila del Liverpool. Il giocatore è stato richiesto direttamente da Allegri, ma su di lui è molto forte l'interesse del ...

DARMIAN ALLA JUVENTUS?/ Allegri avrà il suo terzino : come la pRenderanno dall'altra parte della Mole? : DARMIAN ALLA JUVENTUS? Allegri avrà il suo terzino: nuovo colpo dei bianconeri. La società torinese è in pole position per assicurarsi il terzino della nazionale in forza allo United(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 13:30:00 GMT)

Juve - Pjanic : 'Il Napoli? Se vuole lo scudetto - venga a pRenderlo allo Stadium' : Lo scudetto passa dall'Allianz Stadium, il prossimo 22 aprile , Juve - Napoli, la Juventus punta il sorpasso. 'Sarà una lotta serrata fino all'ultima giornata - le parole di Miralem Pjanic al lancio ...