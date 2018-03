Pallamano | la Nazionale femminile supera gli Stati Uniti nell’ultimo test match prima

Pallamano : avviato il training camp della Nazionale femminile - ora gli USA in amichevole : E’ iniziato quest’oggi il training camp della Nazionale italiana di Pallamano femminile , che vede le ragazze allenate dal direttore tecnico Riccardo Trillini sul camp o del Pala Palumbo di Salerno fino a domenica 18, preparando inoltre due amichevoli contro la compagine degli Stati Uniti giovedì 15 e sabato 17, sempre alle ore 19. Nel gruppo, c’è attesa per il debutto del terzino mancino Eva Marie Schweitzer, classe 1998, mentre ...

Pallamano - SCANDALO in Norvegia : diffuse foto intime di Nora Mørk - la mancina minaccia l’addio alla nazionale : Nell’era di internet è purtroppo sempre più facile trovare casi in cui viene travalicato il confine con la vita privata, e anche il mondo dello sport non è esente da questo fenomeno, con l’ultimo caso che ha riguardato la p alla manista norvegese Nora Mørk , vittima di un vero e proprio incubo da quando le è stato hackerato lo smartphone. Il fatto risale a circa tre mesi fa, quando le sono state rubate e successivamente diffuse alcune ...

Pallamano : la Nazionale italiana viene sconfitta da Israele a Merano - ora testa alle qualificazioni ai Mondiali 2019 : Si è chiusa con una sconfitta la marcia di avvicinamento della Nazionale italiana al girone di qualificazione ai Mondiali di Pallamano maschile 2019, arrivata alla Palestra Karl Wolff di Merano contro la compagine di Israele, per il punteggio di 29-27. La gara ha visto sin da subito il tecnico Riccardo Trillini sperimentare diverse rotazioni in tutti i ruoli, soprattutto in quello di centrale, con il solo Thomas Postogna a difendere la porta per ...