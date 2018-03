Dai quotidiani di Angelucci squadrismo contro di me La denuncia di Brunetta

huffingtonpost

(Di sabato 17 marzo 2018) "Non occorre essere lettori particolarmente attenti per scorgere un 'medesimo disegno criminoso' - mi si passi l'espressione, decisamente forte ma non troppo lontana dalla realta' - negli attacchi concentrici che le testate giornalistiche del Gruppoda tempo dirigonoForza Italia, cannoneggiandone il piu' scomodo tra i suoi esponenti: il sottoscritto, professor Renato. Editoriali che dalle colonne de 'Il Tempo', come da quelle di 'Libero', tentano di screditare e depotenziare l'azione politica di un parlamentare della Repubblica, facendolo bersaglio ricorrente di strali affilati ed avvelenati, quando non addirittura di autentiche contumelie". Lo dichiara l'onorevole Renato, di Forza Italia. "Negli ultimi tre giorni - stante l'approssimarsi di delicate scadenze politico-parlamentari - gli attacchi sono diventati penalmente rilevanti", ha aggiunto ...