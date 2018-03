Torna il ' Sei Nazioni di rugby' | a Roma arriva la Scozia | sarà una grande festa

ANNA TEDESCO/ Uomini e Donne - Federica Pirri Torna in studio e accusa : "Sei falsa - tra te e Giorgio 3 baci..." : Nella puntata di oggi del trono over di Uomini e Donne, ANNA TEDESCO decide di lasciare lo studio dopo un confronto con Federica Pirri, ex dama del programma.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 16:00:00 GMT)

Torna "Marseille" e Depardieu è monumentale : Il mondo del calcio è raccontato con troppa faciloneria, slogan e grida dei tifosi hanno metriche improbabili e infantili , sarà colpa della traduzione, . La destra cattiva contrapposta a un vago ...

CAROLYN SMITH - IL TUMORE È TornaTO/ Il sostegno dei fans : "sei una guerriera" (Ballando con le Stelle 2018) : CAROLYN SMITH a poche ore dall'esordio di Ballando con le Stelle 2018, annuncia sui social il ritorno del TUMORE e la sua nuova lotta. Pronta a vincere, ecco le sue rivelazioni(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 19:21:00 GMT)

Torna Inauditorium : in cartellone sei spettacoli teatrali adatti ad ogni tipo di pubblico : Al via la rassegna Inauditorium del 2018, con 6 spettacoli teatrali da marzo a maggio che si terranno nell'auditorium comunale di Orbetello. Come ogni anno, il cartellone prevede appuntamenti delle realtà teatrali italiane indipendenti. Si va da ...

Dopo sei anni Tornano gli 'A67 con 'Male Minore' insieme a Caparezza : Melodicamente scorretto e politicamente ballabile, il brano 'Il Male Minore', prodotto dall'etichetta iMusic e distribuito sulle piattaforme digitali da Universal, è il nuovo singolo degli 'A67, la ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : i convocati dell’Italia per le sfide a Galles e Scozia. Torna Luca Morisi dopo 3 anni! : Conor O’Shea, CT della Nazionale Italiana di Rugby, ha diramato le convocazioni per le sfide con Galles (11 marzo a Cardiff) e Scozia (17 marzo a Roma) che chiuderanno il Sei Nazioni 2018. La nostra Nazionale si radunerà al Centro Onesti domenica 4 marzo, giovedì 8 partirà alla volta del Galles. Sono 32 i ragazzi chiamati agli ordini. Tra loro spicca il nome di Luca Morisi, trequarti della Benetton che Torna in azzurro dopo addirittura tre ...

LIVE Scozia-Inghilterra - Sei Nazioni 2018 in DIRETTA : 25-13. La Calcutta Cup Torna ad Edimburgo dopo 10 anni : Continua la sfida a distanza tra Irlanda ed Inghilterra in testa al Sei Nazioni 2018 di rugby: le due selezioni sono appaiate a quota 9 punti dopo due giornate e puntano ad arrivare allo scontro finale di Twickenham, in programma nell’ultima giornata, per trovare la vittoria nel torneo con tanto di Grand Slam. Alle 17.45 spazio a Scozia ed Inghilterra, con i padroni di casa che hanno reagito alla scoppola subita all’esordio in casa del Galles ...

'Torna il carcere' - dossier Antigone : 1.524 detenuti in più in sei mesi : Un aumento di 1.524 detenuti nell'arco di sei mesi, una media del 34,6% di detenuti in custodia cautelare, 68,45% i recidivi tra coloro che scontano una pena in carcere. Sono solo alcuni degli ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 – Il XV dell’Italia per la sfida all’Inghilterra : la formazione titolare degli azzurri. Sette esordienti - Torna Zanni : Conor O’Shea ha finalmente svelato il XV dell’Italia per la sfida all’Inghilterra. Gli azzurri scenderanno in campo domenica 4 febbraio per l’esordio nel Sei Nazioni 2018. Questa la formazione che giocherà all’Olimpico di Roma contro i Campioni in carica (dalle ore 16.00). ITALIA – XV titolare CONTRO L’INGHILTERRA: 15 Matteo MINOZZI (Zebre Rugby Club, 3 caps)* 14 Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, ...

La Champions League Torna in Rai dopo sei anni : A partire da marzo 2018, Sky racconterà tutti i Gran Premi in diretta e in esclusiva su tutte le piattaforme disponibili (in pay tv, in streaming su NOW TV e in mobilità su Sky Go). In particolare, ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : i 31 convocati dell’Italia. Tornano a casa in cinque : Fatta la lista dell’Italia dei 31 convocati per le prime due giornate del Sei Nazioni di Rugby: il CT Conor O’Shea ha diramato l’elenco definitivo a conclusione del raduno di questi giorni che ha visto impegnati 36 atleti. Rispetto alla prima lista mancano, per infortunio, Leonardo Sarto e Marco Fuser, mentre sono stati lasciati fuori per scelta tecnica Jake Polledri e Tito Tebaldi. Promosso da “invitato” a ...

Torna il rugby su DMAX - ‘Sei Nazioni’ al via il 3 febbraio : Discovery Italia e 6 Nations rugby hanno siglato l’accordo per il rinnovo dei diritti televisivi, dunque anche quest’anno il Sei Nazioni è in palinsesto su DMAX. Si parte sabato 3 febbraio 2018 con Galles-Scozia, mentre il primo appuntamento dell’Italia è contro l’Inghilterra allo Stadio Olimpico, domenica 4 febbraio in diretta a partire dalle 15:15. DMAX e, in generale, il gruppo Discovery confermano così la loro ...