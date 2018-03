L’Isola dei Famosi ritorna su Rai2 nel 2019 senza Alessia Marcuzzi?

“Così è arrivato all’Isola”. Nubi nere su Terlizzi. L’Isola dei Famosi sempre più nel mirino (e in basso). Il naufrago Nip deve rispondere a pesanti accuse : “Raccomandato!”. E adesso arriva la conferma del regista del reality : “Ecco chi è Franco…” : Continuano le polemiche su Franco Terlizzi. il naufrago è arrivato al’Isola dei Famosi in qualità di Nip, ovvero di personaggio non famoso a cui è stata data la possibilità di ‘soggiornare’ in Honduras insieme ai vip.Di lui si sa che per tutta la vita ha vissuto di sport, prima di prendere qualche chilo di troppo. Poi però sono uscite fuori delle foto che hanno gettato nuova luce sulla sua presunta non notorietà. ...

Rocco Siffredi dice la sua sul ‘canna-gate’ alL’Isola dei Famosi : Rocco Siffredi dice la sua sull’ormai noto “canna-gate” all’Isola dei Famosi e lo fa in un’intervista rilasciata a Leggo. Il pornodivo è stato naufrago durante la scorsa edizione del reality di Canale5 e ne conosce bene i meccanismi: “Mi dispiace per Eva e soprattutto per Francesco. Eva sembra essere rimasta indietro di mille anni e Francesco poteva vivere un’esperienza bellissima che invece è stata rovinata. ...

“Non è più una XL”. Franco Terlizzi - la trasformazione alL’Isola dei Famosi. Due mesi di fame nera hanno dato il risultato sperato e l’ex pugile non trattiene la gioia : “Se mi vede mia moglie mi salta addosso”. È arrivato così - con questa stazza : com’è oggi : Costanti di ogni edizione dell’Isola dei Famosi, quella in corso compresa: la fame, il sole cocente, il maltempo, i mosquitos, la nostalgia di casa, i litigi feroci anche per le sciocchezze, le strategie e gli avvicinamenti sospetti tra naufraghi. Quest’anno abbiamo anche il canna-gate e un accanimento particolare nei confronti di Alessia Marcuzzi e Company, ma questa è un’altra storia. Anche in questa 13esima edizione ...

”Perché ho tagliato i capelli”. La rivelazione di Francesco Monte. Dopo mesi di silenzio - l’ex naufrago delL’Isola dei famosi spiega la scelta del drastico cambio look : La fine della relazione tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte aveva fatto parlare tantissimo. Durante la sua permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip Karina Cascella aveva coperto di insulti la sorella di Belén e in tantissimi si erano schierati con la velenosa opinionista. In tutto questo il web aveva eletto una vittima: Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia, lasciato dalla modella dentro la casa, pochi giorni ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto - primo bacio dopo L’Isola dei famosi : Alla fine bacio fu. Non che sia il primo, ma quello tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto immortalato da Spy nel numero in edicola da venerdì 16 marzo è il primo post Isola dei famosi. L’esperienza da naufraghi infatti è finita per entrambi, ma ora per loro si apre un nuovo capitolo nella vita reale. Insieme. La nuova vita di Francesco Monte “Ora sono felice. Questa storia è ancora più bella di come immaginavo, ho una nuova ...

Bianca Atzei alL’Isola dei Famosi 2018 senza veli grazie alla Gialappa’s Band : per gli altri arrivano le penne al ragù : Bianca Atzei all'Isola dei Famosi 2018 è finalmente libera, sorride ed ha allontanato da lei il dolore provato per la rottura improvvisa con il suo grande amore, Max Biaggi. Tutto sembra lontano e il tormento che ha lasciato in Italia sembra ormai un lontano ricordo in Honduras. Nei giorni scorsi la cantante sarda è stata ospite all'Isla Bonita con Jonathan e i due si sono lasciati andare ad un bagno liberatorio e senza veli oscurato da ...

L’Isola dei Cani - le interviste in stop motion al cast del film : Fox Searchlight Pictures ha rilasciato un nuovo video promozionale del film L’Isola dei Cani di Wes Anderson, con delle interviste al cast realizzate in stop-motion. Bryan Cranston, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum, Scarlett Johansson e altri parlano del film nei panni dei loro personaggi a quattro zampe in attesa dell’uscita al cinema del film […] L'articolo L’Isola dei Cani, le interviste in stop motion al cast ...

“È successo”. Paola Di Benedetto e Francesco Monte - ci sono le foto. Finita L’Isola dei Famosi (per loro) scoppia la passione. Tutto documentato. Anche il commento a caldo di lui - che è tutto un programma : C’è poco da girarci intorno: Paola Di Benedetto e Francesco Monte sono una coppia adesso che l’esperienza all’Isola dei Famosi è Finita. Hanno mantenuto la promessa data quando erano divisi, si sono ricongiunti subito dopo l’ultima diretta del reality e hanno trascorso la prima notte insieme in hotel, come fa sapere il magazine Spy, che documenta Anche in esclusiva il primo incontro e il primo bacio tra i due ex ...

“Monte è andato a prenderla dopo la diretta delL’Isola dei Famosi e…”. Era solo questione di ore - quindi la soffiata. E la prima notte di Francesco e Paola Di Benedetto è servita : Quando, all’Isola dei Famosi, i fan non hanno visto Francesco Monte in studio, pronto a riabbracciare Paola Di Benedetto ci saranno rimasti male. Anche se l’ex tronista di Uomini e Donne era stato chiaro settimane e settimane prima: l’aveva detto subito che non avrebbe partecipato alle dirette. Grazie dell’invito ma passo, in sostanza. Ma siccome i colpi di scena in questa Isola sono praticamente all’ordine ...

«Canna-gate» alL’Isola dei Famosi - arriva anche il var : non staranno esagerando? : Fin dove potremmo spingerci per legittimare o meno la presenza di una canna sull’Isola dei Famosi? Striscia ha pensato bene di ricorrere al var, una tecnica sofisticata in grado di riavvolgere il nastro e ripulire file audio sporchi, contaminati, coperti dal chiacchiericcio generale. È qui che la squadra di Antonio Ricci rispolvera le primissime dichiarazioni di Francesco Monte al momento dell’accusa di Eva Henger in Palapa, prima ...

Ecco Flavio Montrucchio oggi. Ma ricordate com’era al Grande Fratello? Indimenticabile l’incontro alL’Isola dei Famosi con la moglie - Alessia Mancini - ma riavvolgete il nastro a quando l’abbiamo conosciuto in tv : differenze? : Il pubblico dell’Isola dei Famosi non ha avuto il minimo dubbio quando ha assistito all’incontro tra Flavio Montrucchio e Alessia Mancini: è stato uno dei momenti più intensi ed emozionanti di tutta l’ottava puntata. Alessia, ex stellina di Non è la Rai e ora naufraga, non vedeva il marito da quasi 2 mesi e, appena l’ha riconosciuto in lontananza, in lacrime si è precipitata verso di lui, che l’aspettava in ...

Jonathan in lacrime alL’Isola dei Famosi si sfoga con Bianca Atzei : “La gente è cattiva” : Isola dei Famosi, Jonathan con Bianca Atzei: il lungo sfogo e poi il pianto La nomination ricevuta da Simone Barbato lunedì sera pare aver lasciato l’amaro in bocca a Jonathan questa settimana. Sull’Isola infatti, come mostrato oggi durante il day time, il naufrago parlando con Bianca Atzei si è lasciato andare in un lungo sfogo, […] L'articolo Jonathan in lacrime all’Isola dei Famosi si sfoga con Bianca Atzei: “La ...

Daniele Bossari abbandona L’Isola dei Famosi! : La novella ci è giunta fresca fresca in queste ore! A quanto pare Daniele Bossari ha deciso di abbandonare L’Isola Dei Famosi in qualità di opinionista! Per quale motivo? La verità vi sconvolgerà! Daniele Bossari è stato il vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip con il 52% di preferenze rispetto a Luca Onestini. Successivamente gli autori della tredicesima edizione de L’Isola Dei Famosi, gli hanno proposto di ...