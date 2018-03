gamerbrain

: RT @GamesPaladinsIT: The Crew 2 : Annuncio della data d’uscita e nuovo gameplay trailer - swskoll : RT @GamesPaladinsIT: The Crew 2 : Annuncio della data d’uscita e nuovo gameplay trailer - oOShinobi777Oo : The Crew 2 arriva il 29 Giugno 2018 -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Ubisoft annuncia che The2, il nuovo episodio del rivoluzionario franchise di guida open world The, sarà disponibile dal 29per PlayStation 4, Windows PC e i dispositivi della linea Xbox One. The2 includerà alcune funzioni aggiuntive per i sistemi PS4 Pro. TheSviluppato da Ubisoft Ivory Tower, uno studio con sede a Lione, in Francia, The2 consentirà ai giocatori di vivere il vero spirito delle corse in un nuovo scenario degli Stati Uniti completamente riprogettato. La nuova ambientazione supera ogni limite fisico per consentire ai fan dei giochi di guida e degli scenari open world di mettere alla prova le proprie abilità, da soli o con gli amici, in una competizione ed esplorazione costante. I piloti esploreranno l’America da costa a costa per competere e diventare i più grandi ...