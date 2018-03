Lewis Hamilton | “La Red Bull è la più veloce potenzialmente ma non ci batterà”

F1 - Lewis Hamilton : “Firmerò il nuovo contratto con la Mercedes e voglio il quinto titolo” : “Non c’è ancora niente di ufficiale, ma nell’arco di questa stagione firmerò il nuovo contratto con la Mercedes. Ci stiamo parlando, il clima tra me e il team è molto rilassato, c’è la volontà di continuare e troveremo un terreno comune per l’accordo“. Sono queste le parole del campione del mondo di F1 Lewis Hamilton, pilota della Mercedes, oggi presente nella sede della Petronas, la società di lubrificanti ...

Test F1 Barcellona/ Lewis Hamilton è velocissimo - ma Sebastian Vettel c’è : Test F1 Barcellona, Lewis Hamilton è velocissimo, ma Sebastian Vettel c’è. Grande prestazione del campione del mondo con la Mercedes, ma anche il ferrarista si difende bene(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 10:57:00 GMT)

F1 - Test Barcellona 2018 : ottima Mercedes. Lewis Hamilton : “Ora la competizione…” : Lewis Hamilton è stato il più veloce nella giornata di Test al Montmelò. La Mercedes ha letteralmente dominato sul circuito di Barcellona ed il pilota inglese ai microfoni di MotorSport.com si è detto entusiasta di quanto ottenuto: “Normalmente non sono un pilota che ama essere in pista per i Test, ma oggi sono stato davvero entusiasta di provare perché non abbiamo avuto la possibilità di fare molta strada nei giorni precedenti. È stato ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati 1° marzo. Lewis Hamilton fa il vuoto con le medie - 3° Sebastian Vettel : Dopo tre giorni da tregenda finalmente Barcellona ha regalato una giornata di bel tempo (e temperature in leggero aumento) per concludere la prima settimana dei Test pre-stagionali riservati alla Formula Uno sul tracciato del Montmelò. Questo giovedì ha visto quello che si può considerare l’esordio vero e proprio di Lewis Hamilton, fermato in precedenza dalle bizze del tempo e, senza dubbio, il campione del mondo ha voluto marcare il ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati e classifica dei tempi della quarta giornata. Lewis Hamilton scatenato - Sebastian Vettel collauda la Ferrari : A Barcellona si è disputata la quarta giornata dei Test di F1. Al Montmelò si è conclusa la prima tranche di Test, si tornerà in pista settimana prossima per altri quattro giorni di prova, gli ultimi prima dell’inizio del Mondiale di Formula Uno. Sul circuito catalano abbiamo assistito alla prova di forza di Lewis Hamilton che si è scatenato: il Campione del Mondo ha siglato un perentorio 1:19.333 con le gomme medie dando una risposta ...

F1 - Test Barcellona 2018 : quali piloti saranno in pista domani (28 febbraio)? Ritornano Kimi Raikkonen e Lewis Hamilton : Mercoledì 28 febbraio è in programma la terza giornata di Test di Formula Uno a Barcellona. Una giornata accompagnata da tante incognite relative al meteo. Secondo infatti le previsioni, il freddo e la neve, addirittura, potrebbero essere il vero ostacolo che incontreranno i team ed i piloti. Va da sé che ogni valutazione su quello che, eventualmente, potremo vedere in pista dipenderà anche dalle temperature e dal clima in Catalogna. Guardando ...

F1 - Test Barcellona 2018 : quali piloti saranno in pista domani (27 febbraio)? Spazio a Sebastian Vettel e Lewis Hamilton : Martedì 27 febbraio è in programma la seconda giornata di Test di Formula Uno a Barcellona. I piloti torneranno in pista per proseguire il proprio lavoro sulle monoposto e collaudare le vetture in vista dell’inizio del Mondiale, previsto tre meno di un mese in Australia. Il lunedì d’apertura è stato caratterizzato da temperature molto fredde (spesso sotto i 10 ° C) e nel finale è arrivata anche la pioggia a complicare il tutto. ...

F1 - Lewis Hamilton : “Alonso il più forte di tutti - Vettel dà spazio - Verstappen rischia sempre. Saremo tutti in lotta per il Mondiale” : Lewis Hamilton è molto carico in vista del Mondiale 2018 di Formula Uno che scatterò a marzo in Australia. Il Campione del Mondo si sta preparando in vista degli ormai imminenti test e ha rilasciato delle dichiarazioni ad Autosport parlando proprio di quello che lo aspetta nei prossimi mesi. Il britannico parla dei suoi rivali: “Siamo in quattro tra i più forti. Ci sono Fernando Alonso della McLaren, Sebastian Vettel della Ferrari e Max ...

Lewis Hamilton - la ex parla del suo “lato brutto” : “Ossessionato dal sesso a tre e dalla paura che estranei usino il suo bagno” : Ossessionato dal fare sesso a tre e dalla paura che gli estranei defechino nel suo water. Il ritratto privato di Lewis Hamilton che ne fa la ex fidanzata Veronica Valle è peggio di un Gran Premio di Formula 1 concluso all’ultimo posto. In un’intervista rilasciata al tabloid inglese The Sun, la 26enne modella ha concentrato il suo racconto del tempo passato con il campione inglese di automobilismo su quello che lei stessa ha definito “il suo lato ...

L'ossessione di Lewis Hamilton per le feci : "Per questo voleva licenziare il pilota del suo jet" : L'ex fidanzata di Lewis Hamilton ha rilasciato un'intervista esclusiva al The Sun nella quale ha rivelato alcuni dettagli agghiaccianti sul rapporto con il quattro volte campione del mondo di Formula ...

Veronica Valle accusa Lewis Hamilton/ “Dottor Jekyll e Mister Hyde - mi diceva che ero un grasso Umpa Lumpa” : Veronica Valle accusa Lewis Hamilton: la modella ed ex fidanzata del campione di Formula 1 rivela alcuni retroscena choc della sua presunta doppia personalità.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 20:06:00 GMT)

Lewis Hamilton - l'accusa dell'ex fidanzata Veronica Valle : 'Mi chiamava Umpa Lumpa' : La relazione tra la modella Veronica Valle e il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton è durata solo pochi mesi. Un periodo più che sufficiente perché si trasformasse in un incubo a occhi a aperti per la ...

L'ex fidanzata di Lewis Hamilton : "Mi diceva che ero un grasso Umpa Lumpa" : 'All'inizio era dolce con me, poi ha iniziato a mostrare il suo vero carattere', racconta Veronica Valle , che per alcuni mesi è stata la fidanzata di Lewis Hamilton . La 26 anni accusa il pilota di ...