La fotocamera di Xiaomi Mi MIX 2S potrebbe avere modalità ritratto | slow motion e molto

Problemi software per Xiaomi Redmi Note 5/5 Pro - Xiaomi Mi 6 riceverà presto ottimizzazioni alla fotocamera : Dopo aver rapidamente risolto un problema legato al volume dell’uscita cuffie di Xiaomi Redmi Note 5 Pro, il produttore cinese si trova nuovamente […] L'articolo Problemi software per Xiaomi Redmi Note 5/5 Pro, Xiaomi Mi 6 riceverà presto ottimizzazioni alla fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 2S con fotocamera frontale in basso - ricarica wireless e supporto ad ARCore : A tre settimane esatte dalla presentazione ufficiale di Xiaomi Mi MIX 2S, continuano a circolare indiscrezioni e anticipazioni sulle possibili funzionalità del nuovo smartphone, che promette di essere particolarmente performante e interessante. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2S con fotocamera frontale in basso, ricarica wireless e supporto ad ARCore è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Lo Xiaomi Mi MIX 2S avrà una fotocamera con AI : n attesa della presentazione dello Xiaomi Mi MIX 2S, il colosso cinese ha deciso di anticiparci una delle feature che più lo caratterizzeranno. Ecco quale L'articolo Lo Xiaomi Mi MIX 2S avrà una fotocamera con AI è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro : ecco i primi scatti di prova della fotocamera posteriore : Una serie di foto di prova ci permette di apprezzare le potenzialità della doppia fotocamera posteriore di Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Guardiamola insieme L'articolo Xiaomi Redmi Note 5 Pro: ecco i primi scatti di prova della fotocamera posteriore è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Installa La fotocamera Google HDR+ su Xiaomi Mi A1 : Se hai comprato lo smartphone Xiaomi Mi A1, ecco come puoi fare per migliorare in modo netto la sua Fotocamera Installando quella di Google con HDR+ Migliora la Fotocamera di Xiaomi Mi A1 Fotocamera Google HDR+ su Xiaomi Mi A1 senza root? Si può fare! Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti Android. Oggi in particolare parliamo di Xiaomi […]

fotocamera Google HDR+ su Xiaomi Mi A1 senza root? Si può fare : Scopriamo come abilitare la modalità EIS su Xiaomi Mi A1 e come installare il port della Fotocamera Google senza dover attivare i permessi di root, grazie a un tool che automatizza le operazioni necessarie. L'articolo Fotocamera Google HDR+ su Xiaomi Mi A1 senza root? Si può fare è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.