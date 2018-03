One Piece | anticipazioni giapponesi | in arrivo uno scontro epocale

One Piece - i titoli degli episodi tra Marzo e Aprile Video : In questo articolo vi proporremo le ultime novita' provenienti dal Giappone, riguardanti la serie animata di One Piece. L'#anime è una trasposizione del fumetto cult di Eichiro Oda, pubblicato per la prima volta nel lontano 1997 sul settimanale Weekly Shonen Jump. Come accade di consueto, di recente la rivista televisiva Newtype ha rilasciato i titoli ufficiali dei prossimi episodi della serie TV [Video], che vedremo tra Marzo e Aprile 2018. ...

Bandai Namco annuncia One Piece : PIRATE WARRIORS 3 DELUXE EDITION per Switch : Bandai Namco Entertainment Europe è lieta di annunciare il rilascio di un’edizione speciale di ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 3 DELUXE EDITION per Nintendo Switch che permetterà agli appassionati del celebre capitano dei pirati Monkey D. Luffy di rivivere la sua storia. ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 3 DELUXE EDITION arriva su Switch ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 3 DELUXE EDITION permetterà ai giocatori di collezionare ...

GOTHAM - " Gotham è sempre Gotham" RecensiOne dell'episodio 4x12 "Pieces Of A Broken Mirror" : Tra trash, spot tv meno sobri di una drag queen e una Poison Ivy cazzuta ma senza capelli rossi, Gotham ritorna dalla pausa natalizia, con un episodio che tutto sommato tiene un buon ritmo, ma poco dinamico e ci reintroduce i personaggi dopo i mesi di assenza.Il titolo dell’episodio, “Pieces Of A Broken Mirror”, in questo caso, riflette la storia che viene raccontata e lo stato dei personaggi rappresentati da uno specchio metaforico. ...

Un producer di One Piece World Seeker ci parla della libertà di gioco : Nelle ultime ore Bandai Namco ha rilasciato un nuovo video dedicato a One Piece World Seeker. Nella clip vediamo uno dei producer del gioco, Koji Nakajima, che ci parla della libertà di gioco che offrirà il titolo ispirato alle gesta dei protagonisti creati dal geniale Eiichiro Oda. Il gioco, infatti, proporrà un gameplay con un open World interamente esplorabile. Vediamo, di seguito, le dichiarazioni del producer di One Piece World ...

Ecco il concetto di libertà secondo il producer di One Piece : World Seeker : Bandai Namco, riporta Gematsu, condivide un'interessante intervista che coinvolge il producer di One Piece: World Seeker.Egli discute il concetto di libertà nel suo gioco, e possiamo vedere come il producer veda la libertà come la possibilità di potersi muovere liberamente sulla mappa, senza impedimenti. Egli ribadisce che questo è stato uno degli obbiettivi del team di sviluppo, inoltre un altro concetto fondamentale alla base del gioco è ...

Save the date - World Masterpiece Theater - dalla letteratura occidentale all'animaziOne giappOnese : Il World Masterpiece Theater ovvero il Teatro dei capolavori del mondo , dal giapponese Sekai meisaku gekij , è stato un fortunatissimo ciclo di cartoni animati prodotto dalla Nippon Animation dal ...

Luoghi e personaggi di One Piece World Seeker in nuove immagini : Bandai Namco ha rilasciato nuovi screenshot dedicati a One Piece World Seeker, il nuovo videogioco ispirato all'opera di Eiichiro Oda - da cui è stata trasposta anche la celebre serie animata - in arrivo nel corso del 2018 per Playstation 4, Xbox One e PC. Le immagini ci permettono di dare uno sguardo all'open World che i giocatori potranno esplorre nei panni di Monkey D. Rufy, e questa volta possiamo ammirare location decisamente più corpose ...

Maggiori dettagli da Bandai Namco su One Piece : World Seeker : Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato oggi Maggiori dettagli sull'universo di One Piece: World Seeker. L'avventura sarà disponibile nel 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC come parte del ONE Piece Big Projects.Luffy e la ciurma di Cappello di Paglia sono arrivati su un'isola misteriosa, posta in un nuovo mondo dove varie culture e ambienti vivono insieme. Da qui i giocatori salperanno liberamente per scoprire il segreto oscuro dietro ...

Nuovi dettagli su One Piece : World Seeker : Da qui i giocatori salperanno liberamente per scoprire il segreto oscuro dietro questo posto, un segreto che potrebbe scuotere questo nuovo mondo! Potranno scoprire nuove aree dove natura e ...

One Piece - anticipazioni puntata 825 : un nuovo nemico per Rubber Video : In questo articolo vi daremo alcune anticipazioni sulla puntata 825 di One Piece. L'ultimo episodio andato in onda, l'824, ha fatto la felicita' di molti fan del cartone animato [Video], che volevano vedere alcune scene topiche della saga di Whole Cake Island trasposte finalmente in versione animata. Il ricongiungimento tra Rubber e il suo compagno Sanji è oramai imminente, ma i due non faranno in tempo a festeggiare il loro incontro, che gia' ...

One Piece World Seeker : uno sguardo al primo trailer del gioco riproposto in 4K : Se siete tra coloro che vogliono dare nuovamente uno sguardo al trailer di debutto di One Piece World Seeker, con una risoluzione maggiore, Bandai Namco vi accontenta riproponendo il video in 4K.Come segnala Dualshockers, il filmato ci mostra ancora una volta l'open World contenuto in One Piece World Seeker e alcune sezioni di combattimento. Qui in basso, invece, vi proponiamo alcuni screenshot:Read more…

One Piece World Seeker riceve il primo trailer in 4K e alcune immagini inedite : One Piece World Seeker ha mostrato il suo primo trailer diverse settimane fa, ormai: ma, in caso vogliate gustarvi quella clip con una risoluzione ancora maggiore, Bandai Namco ha pubblicato quel primo trailer in versione 4K, accompagnato da alcuni screenshot finora inediti. Clip video e immagini si trovano poco più in basso. Il trailer, se ricordate, ci permettere di dare uno sguardo al mondo di gioco di One Piece World Seeker, che non ...

One Piece : Rubber e la sua ciurma tornano su Italia 2 con nuovi episodi Video : Dopo ben quattro anni di attesa, Rubber e la ciurma di Cappello di Paglia tornano su Italia 2 con i nuovi episodi della serie One Piece. La #Serie TV narra delle avventure di Monkey D. Rufy detto Rubber che ha ingerito il frutto di Gum Gum, che gli ha dato straordinari poteri derivanti dalla gomma. Rubber riesce ad aumentare a dismisura qualsiasi parte del corpo, un dono raro ed utile che il giovane riesce a sfruttare soprattutto durante i ...

One Piece World Seeker si mostra nel suo primo video gameplay : A poco tempo dall'annuncio di One Piece World Seeker, possiamo dare uno sguardo al gameplay con il primo filmato di gioco condiviso da Bandai Namco in occasione del Taipei Game Show.Come segnala Dualshockers, One Piece World Seeker è stato giocato dal vivo nel corso dell'evento su PlayStation 4 e, dal video, possiamo vedere la struttura open World del titolo, i combattimenti e l'interazione tra i personaggi. Che ne dite?Read more…