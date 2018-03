Borsa | Milano la peggiore d' Europa con le banche | ma si salva Leonardo

Borsa : Europa cauta - Milano cede lo 0 - 7% : ANSA, - Milano , 14 MAR - Le Borse europee si muovono in cauto rialzo in scia alle indicazioni di politica monetaria da parte del presidente della Bce, Mario Draghi. Il mercato guarda, inoltre, alle ...

Borsa : Europa parte in sordina - a Milano occhi su Snam - -1% - dopo conti e piano : Gli investitori stanno anche seguendo l'intervento di Draghi a Francoforte, con il numero uno della Bce che conferma che le modifiche alla politica monetaria avverranno a un ritmo moderato. A Piazza ...

Borsa : Milano - corre Unipol - giù Mediaset : ANSA, - Milano , 13 MAR - Piazza Affari riduce il passo a metà seduta e si avvicina alla parità, Ftse Mib +0,15%, , con Unipol , +3,32%, in prima linea, spinta dalla raccomandazione d'acquisto e dal ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari prova a sfondare quota 22.800 (13 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news . Piazza Affari OGGI non ha molti dati macroeconomici cui guardare. Il Ftse Mib prova a sfondare quota 22.800 . Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 03:48:00 GMT)

Borsa : Milano chiude solida - frena Tim : ANSA, - Milano, 12 MAR - Prima seduta di settimana piatta per le Borse europee, con Milano che ha concluso in impercettibile aumento: indice Ftse Mib in crescita dello 0,09% a 22.764 punti, il Ftse ...