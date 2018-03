Francesco | arriva il film di Wim Wenders sul Papa | il lancio negli Usa a maggio

Grande Fratello VIP 2018 concorrenti - tutti i partecipanti del cast : arriva Francesco Monte? : Torniamo a parlare del cast del Grande Fratello VIP 2018: i concorrenti non sono stati ancora scelti, è vero, ma come ben saprete in questi mesi si parlerà molto di candidature e di possibili trattative. Spesso i nomi che spuntano in questi periodi non si rivelano del tutto falsi, anzi li ritroviamo poi nell'elenco dei concorrenti ufficiali, altre volte invece le produzioni dei vari reality ci sorprendono con altri protagonisti, ma un nome più ...

Arriva l'app per pregare insieme a Papa Francesco : pregare con Papa Francesco senza andare fino al Vaticano è possibile da oggi. La rete mondiale di Preghiera del Papa, l’Apostolato della Preghiera, inventato dai gesuiti oltre cento anni fa per aiutare i...

“Quando ci vedremo…”. L’inaspettata proposta di Francesco Monte a Madre Natura. Il videomessaggio indirizzato a Paola Di Benedetto arriva in diretta all’Isola dei famosi e manda in estasi il pubblico : Paola Di Benedetto è l’eliminata della sesta puntata dell’Isola dei famosi. La naufraga ha perso al televoto contro Nino Formicola (Gaspare) e Franco Terlizzi e ha dovuto salutare i suoi compagni e lasciare l’Honduras. Paola Di Benedetto ha ricevuto molti voti a suo sfavore: il pubblico, infatti, l’ha eliminata con ben il 68% dei voti. Ad aspettarla al suo rientro in Italia ci sarà sicuramente Francesco Monte, autore di ...

Serie A - arriva Papa Francesco a Benevento : rinviata la gara col Cagliari : Cambio di date e orari in Serie A, causa… visita del Papa. Come comunicato attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web, la Lega Serie A ha comunicato lo scambio di data e orario per ...

“Abbiamo visto tutti i video”. Canna-gate all’Isola : il ‘verdetto’ della produzione. Dopo gli audio diffusi da Striscia la notizia e mostrati ad Alessia Marcuzzi - arriva la nota ufficiale sul caso che ha travolto Francesco Monte : “Mi avete spiazzata. Prendo atto di questa verità. Devo parlarne assolutamente con la produzione, perché è una prova in più. Prenderò una posizione riguardo questa cosa, ora cercheremo di fare luce”, ha detto Alessia Marcuzzi con il Tapiro d’oro in mano a Striscia la notizia, che ha mandato in onda il servizio pochi minuti prima della quinta diretta dell’Isola dei Famosi. Diretta che è cominciata proprio con questo ...

Bossari contro Eva Henger sul caso Francesco Monte : “Dove vuoi arrivare?” : Daniele Bossari contro Eva Henger: scontro all’Isola dei Famosi All’Isola dei Famosi si è tornato a parlare del canna-gate sollevato da Eva Henger. Dopo che Cecilia Capriotti e Craig Warwick, ultimi naufraghi che hanno lasciato l’Honduras, non hanno appoggiato le accuse dell’ungherese contro Francesco Monte, Daniele Bossari ha attaccato pubblicamente l’ex moglie di Riccardo Schicchi. […] L'articolo Bossari ...

“Non ci sto” : nuova provocazione di Eva Henger contro Francesco Monte. Non ritratta le accuse fatte all’Isola dei Famosi e - appena le arriva ‘la voce’ - la ex naufraga parte in quarta. Ora resta da capire come la prenderà Alessia Marcuzzi… : Isola dei Famosi. O ‘Isola dei Fumosi’, come la chiama ormai ogni sera Striscia la notizia, che continua a scavare per risolvere la matassa dello scandalo droga che ha travolto Francesco Monte. Ovvero l’ex tronista di Uomini e Donne, l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez e, da un paio di settimane, anche ex naufrago dell’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi. A provocare la tempesta, che non c’entra nulla ...

“La droga? Deve farsi curare!”. Canna-gate all’Isola - arriva l’affondo di Cecilia. La reazione della ex di Francesco Monte sullo scandalo che ha travolto il reality sarà una sorpresa per molti : Il Canna-gate all’Isola dei Famosi continua a far discutere. Alessia Marcuzzi, nell’ultima diretta, ha ribadito che “sono state due settimane burrascose ma siamo un programma di intrattenimento e non di giornalismo, vogliamo divertirci”, probabilmente con l’intenzione di archiviare, almeno per qualche ora, il caso che ha visto e che vede protagonisti Eva Henger e Francesco Monte, ma ‘fuori’, nei salotti ...

“Batosta micidiale”. Per Francesco Monte è delusione totale. Non finiscono i guai per l’ex naufrago : questa volta arriva anche l’amarezza amorosa. Quello che pensa di lui Paola di Benedetto è proprio imbarazzante : Sembrava un amore gentile, nato per caso e destinato a trasformarsi in qualcosa di più serio. La conoscenza tra Francesco Monte e Paola di Benedetto aveva fatto sorridere, il Ciccio nazionale pareva così aver superato la batosta ricevuta da cecilia Rodriguez. Ma non solo affetto, ma anche una sana attrazione fisica che dal momento che entrambi ‘gliela ammollano’ non era poi così difficile immaginare. Tutto si è consumato nel giro di una ...

Sanremo 2018 - PierFrancesco Favino : lacrime - balli - canti - gnigni. L’eroe del Festival arriva dalla scuola teatrale di Ronconi : lacrime, balli, canti, “gnigni” e #Favinonudo. La vera sorpresa del Festival di Sanremo 2018 si chiama Pierfrancesco Favino. Tutto stretto in quei frac dell’oltretomba che nemmeno Nunzio Filogamo. La strada, stretta, del 48enne attore romano, nei primi minuti della 68esima edizione del Festival sembrava segnata. Michelle Hunziker che prende in mano l’avvio della gara, Baglioni che a suo modo sorprende per leggerezza e comicità (poi alla lunga ha ...

Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria a Sanremo 2018 (video) : omaggio a Francesco Nuti in attesa di È arrivata la felicità 2 : Dopo una lunga serata è finalmente arrivato il momento di Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria a Sanremo 2018. I due attori salgono insieme sul palco dell'Ariston per lanciare È arrivata la felicità 2 in onda dal 20 febbraio e non solo. La loro presenza è soprattutto un omaggio ad un grande artista italiano purtroppo abbandonato e dimenticato ma non dai suoi fan. Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria a Sanremo 2018 si lanciano in uno ...

“Arriva lui”. Isola dei Famosi - la bomba è pronta a scoppiare. Dopo le indiscrezioni adesso c’è la conferma - tra i due nuovi volti del programma di Alessia Marcuzzi spunta il nome pesantissimo. Combattivo - determinato - bellissimo. Per Francesco Monte e gli altri naufraghi è finita la pacchia : Non sono passate neppure due settimane dall’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi eppure in Honduras la situazione è già esplosiva. Prima l’addio di Chiara Nasti, poi la lite tra Francesco Monte e Eva Henger con l’accusa di aver portato marijuana sull’Isola. Quindi l’eliminazione della pornodiva e la lite, sempre di Monte con Nadia Rinaldi che non ha proprio gradito le frasi sulle donne cinquantenni che “dovrebbero stare a ...

Francesca Cipriani delusa all’Isola dei Famosi : arriva la promessa di Francesco Monte : Isola dei Famosi, Francesca Cipriani delusa: a consolarla ci pensa Francesco Monte Sono giorni difficili per Francesca Cipriani all‘Isola dei Famosi. La Pupa sta vivendo da due settimane sull’Isola del Pejor, la parte più dura e selvaggia del reality show. Nessuno del suo vecchio gruppo ha voluto la Cipriani nell’Isola del Mejor: un vero affronto […] L'articolo Francesca Cipriani delusa all’Isola dei Famosi: arriva ...

Isola - Francesco Monte di nuovo in lacrime : a consolarlo arriva Paola Di Benedetto : Dopo la discussione in diretta con Eva Henger, questi, per Francesco Monte , sono giorni di tensione . In questo suo confuso stato emotivo , che lo ha portato anche a pensare a Cecilia Rodriguez, sua ...