Lazio | Marusic e Caceres da valutare in vista della Dinamo Kiev

Lazio - Lulic e Lukaku scaldano i motori : Marusic e Basta in dubbio per la Dinamo Kiev : Vincere contro la Dinamo Kiev per dimenticar la sconfitta con la Juventus. In casa Lazio c'è voglia di voltare pagina e l'occasione può essere l'andata degli ottavi di Europa League, in programma all'...

Lazio-Juventus - le probabili formazioni : out Higuain e Dybala - Basta sostituirà Marusic : Messa alle spalle la Coppa Italia, Lazio e Juventus si preparano ad affrontare uno dei big match in programma nella 27giornata, snodo fondamentale per le ambizioni Champions e scudetto di entrambe le ...

Sassuolo Lazio - risultato live 0-3 - streaming video e tv : Espulso anche Marusic! : Diretta Sassuolo Lazio streaming video e tv. Probabili formazioni, quote, orario e risultato live della sfida al Mapei Stadium.

Diretta / Sassuolo Lazio (risultato live 0-3) streaming video e tv : Espulso anche Marusic! : Diretta Sassuolo Lazio streaming video e tv: i biancocelesti sono impegnati in trasferta contro i neroverdi. Probabili formazioni, quote, orario e risultato live(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 16:29:00 GMT)

Milan-Lazio 1-1 La Diretta Vantaggio di Cutrone e pari di Marusic : Il Milan di Rino Gattuso vuole dare continuità di risultati dopo il successo di Cagliari, e torna a giocar a San Siro di fronte ai propri tifosi: ad attendere i rossoneri una partita certo non...

Lazio - col Chievo ballottaggio Marusic-Basta : ROMA, 19 gennaio 2018 – Allenamento mattutino per la Lazio di Simone Inzaghi in quel di Formello. Al quartier generale biancoceleste si è cominciato a fare sul serio in vista della gara di domenica ...

Lazio - Basta insidia Marusic sulla destra - Caicedo out per il Chievo : Ballottaggio a destra in casa Lazio. Basta e Marusic si contendono il posto sulla fascia. Il secondo è tornato ad allenarsi regolarmente da tre giorni, dopo aver saltato per un affaticamento muscolare ...

Lazio - il bollettino medico : da Marusic a Radu - i dettagli : Al termine della partita contro la Spal, il coordinatore dello Staff medico biancoceleste, il dott. Fabio Rodia, è intervenuto ai microfoni Lazio Style Channel, 233 di Sky. “Eravamo rimasti in apprensione negli ultimi giorni per la condizione fisica di Ciro Immobile: l’attaccante aveva riportato al termine di un allenamento un trauma distorsivo al ginocchio, ma siamo riusciti a recuperarlo, grazie alle nostre cure ed al carattere del giocatore, ...

Lazio - Milinkovic - Marusic e Leiva incontrano i piccoli pazienti del Bambino Gesù : Regali, selfie e tanti sorrisi all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Milinkovic, Marusic, Caicedo, Leiva e Patric hanno incontrato i piccoli pazienti. Altra lodevole iniziativa della Lazio, ...