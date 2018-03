Chelsea | Morata furioso | strappa la bandierina al guardalinee

Chelsea - Morata è un mistero : fuori per scelta tecnica? : LONDRA , INGHILTERRA, - Non c'e' pace nel Chelsea che, dopo aver conquistato nella passata stagione la Premier League, e' sempre al centro di polemiche e voci di mercato. Come se non bastassero i ...

Chelsea - giallo Morata : Conte annuncia che potrebbe stare fuori dal terreno di gioco a lungo! : Il Chelsea ha anche la grana Morata da risolvere. I risultati latitano, la situazione di Conte è in bilico e come se non bastasse ci si è messo adesso anche l’infortunio di Morata a complicare le cose al Chelsea. Il tecnico oggi in conferenza stampa ha parlato dell’assenza dello spagnolo senza dare certezze in merito al suo rientro: “Si parla tanto dei risultati negativi – ha dichiarato Conte – Giocatori come Morata ...