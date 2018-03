“Ecco cosa dovete fare alle donne” La violenta aggressione | poi l’inquietante messaggio

Bollo 2018 auto e moto - lo avete già pagato? “Ecco cosa stabilisce la legge”. Le novità sulla tassa più odiata dagli italiani : Una delle tasse che sicuramente gli italiani odiano di più, da sempre al centro del dibattito. Parliamo ovviamente del Bollo auto, del quale però forse non tutti conoscono nello specifico i dettagli: esiste, infatti, un termine per la prescrizione che, in determinate condizioni, fa sì che gli automobilisti siano esentati dal pagamento. Ecco tutti i dettagli necessari per conoscere al meglio la procedura. Prima di tutto è bene fare una ...

“Ecco come è morto”. L’autopsia sul corpo di Davide Astori : cosa è emerso. Il capitano della Fiorentina è venuto a mancare a 31 anni - all’improvviso nel sonno. Solo ora si scopre la verità sulle cause del decesso : Nella notte tra sabato 3 e domenica 4 marzo è morto Davide Astori. Il capitano della Fiorentina aveva Solo 31 anni ed è stato trovato senza vita nella sua camera d’albergo a Udine dove era in ritiro con la sua squadra che, di lì a poco, si sarebbe incontrata con la Fiorentina. Ma come è morto Davide Astori? E perché? La prima ipotesi è stata “arresto cardio-circolatorio”. Ma la decisione è stata quella di sottoporre il corpo del calciatore a ...

Morte Astori - il racconto shock : “Ecco cosa è successo” : Morte Astori – Mondo del calcio sotto shock, è morto il difensore della Fiorentina Davide Astori dopo un malore, un arresto cardiocircolatorio. In collegamento con i colleghi di Premium Sport, Cristiano Puccetti ha aggiornato tutti gli appassionati di calcio, scossi da questa tremenda notizia, sulle dinamiche dell’accaduto: “è successo stanotte! Se ne sono accorti stamattina, quando era in camera da solo, non rispondeva, non si è ...

“Ecco cosa dovete fare…”. L’epico ‘sclero’ di Alessia Marcuzzi. Devastata dai giudizi per come ha gestito il ‘canna-gate’ - la conduttrice risponde con una rabbia mai vista. A chi la critica non la manda a dire : Alessia Marcuzzi nella bufera, la Pinella criticatissima sui social. Non a tutti è piaciuto come ha gestito il ‘canna-gate’ e adesso anche da Striscia le hanno dato della ‘svicolona’. Ma adesso la conduttrice dell’Isola dei famosi 2018 ha detto basta e ha deciso di rispondere agli hters che la massacrano ogni giorno. Per molti spettatori, l’intervista nella terza puntata del reality a Eva Henger, che ha ...

Calciopoli - ‘ombre’ di Lippi sull’Inter : “Ecco cosa succedeva…” : Sono passati ormai diversi anni ma Calciopoli fa sempre molto discutere. Ma a cosa è servita Calciopoli? A precisa domanda da parte del giornalista del Corriere della Sera, Marcello Lippi – ex allenatore della Juventus e della Nazionale campione del Mondo nel 2006 – non ha risparmiato una frecciata nei confronti dell’Inter. “A cosa è servita Calciopoli? Non lo so. Forse non è stato considerato che certe abitudini non appartenevano soltanto ...

Sofia Goggia/ Il suo tweet è subito virale : “Ecco cosa scrivevo a 10 anni…” : Sofia Goggia il tweet virale: “Ecco cosa scrivevo a 10 anni…”. Sul proprio profilo ufficiale, la campionessa olimpica di discesa libera, ha mostrato una scheda di 16 anni fa(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 11:22:00 GMT)

Nazionale - Di Biagio allo scoperto : “Ecco cosa hanno deciso di fare i senatori” : “Ho la voglia di dimostrare qualcosa di buono. Oggi sono l’allenatore della Nazionale e deve fare qualcosa di buono per la squadra e i ragazzi. Chiamatemi pure come ritenete opportuno, non è l’appellativo la mia priorità”. Esordisce così in conferenza stampa il Ct della Nazionale, Gigi Di Biagio, il quale successivamente è passato ad affrontare il discusso tema dei senatori azzurri. Di Biagio non ha voluto prendere alcuna ...

Giulia De Lellis si svela : “Ecco cosa sognavo di fare da bambina” : Giulia De Lellis e il sogno di quando era una bambina: rivelazione social Giulia De Lellis non fa altro che continuare a sorprendere i suoi innumerevoli fan. Periodo d’oro per la bellissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Da quando è uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, la giovanissima romana non si è fermata […] L'articolo Giulia De Lellis si svela: “Ecco cosa sognavo di fare da bambina” proviene da Gossip e ...

Luca Toni ‘boccia’ Di Biagio : “Ecco di cosa ha bisogno l’Italia. Sullo Scudetto…” : Intervenuto ai microfoni di ‘RMC Sport’, l’ex attaccante di Fiorentina, Roma e Bayern Monaco (tra le altre), Luca Toni, ha detto la sua sulla scelta della Federazione di affidare la panchina dell’Italia a Gigi Di Biagio: “A Di Biagio un grande in bocca a lupo però credo che l’Italia ha bisogno di un allenatore di nome, forte, di carisma per iniziare con un nuovo ciclo. Oltre al CT sono dell’idea però che il calcio deve ...

“Le ultime immagini da viva. Perché era proprio lì?”. Giallo Pamela Mastropietro - a “Chi l’ha visto?” spunta un filmato inedito che fa saltare sulla sedia la madre : “Ecco cosa non torna” : “Perché Pamela comprò una siringa se lei non ne faceva uso?” “Il buco sul polso forse per far credere a un’overdose?” Sono solo alcuni degli interrogativi che si pone ‘Chi l’ha visto?’, che ieri sera ha mandato in onda un servizio sul caso di Pamela Mastropietro, la 18enne romana fatta a pezzi e chiusa in due trolley abbandonati nella campagna di Macerata. Le immagini trasmesse dalla ...

“La strada è ancora lunga…”. Fabrizio Frizzi a 4 mesi dal malore. L’amato conduttore ha appena compiuto 60 anni e le ultime vicende che lo hanno coinvolto sono state drammatiche : “Ecco cosa mi fa andare avanti” : Dal momento del suo malore Fabrizio Frizzi ha iniziato a vedere la vita diversamente. Brillante, di successo e con una bellissima famiglia, la paura è stata tanta, soprattutto per quanto riguarda i suoi affetti che ama moltissimo. Da poco ha compiuto gli anni, una data importante, dal momento che l’amato conduttore ha passato il traguardo dei 60 anni, uno step a cui è arrivato con qualche preoccupazione in più. Come sappiamo lo ...

Pjanic ha le idee chiare sulla lotta scudetto con il Napoli : “Ecco cosa dovrà fare la Juve” : La lotta scudetto tra Juventus e Napoli si deciderà nell’ultima giornata di campionato. Parola di Miralem Pjanic. Il bosniaco, a margine di un evento, ha dichiarato: “Col Napoli sarà una lotta serrata fino all’ultima giornata, al momento siamo un passo indietro in classifica, ma dobbiamo continuare a giocarcela partita dopo partita. Poi, se vogliamo superarli, loro dovranno venire a Torino e noi dovremo rispondere ...

“Ecco cosa vale Cristina…”. Fabio Fulco sputa veleno sulla Chiabotto. Dopo la rottura era triste e sofferente - ma adesso dice tutto quello che pensa e quello che la ex gli ha fatto : “Bastava dirlo subito - invece di mentire così” : Sembravano proprio perfetti: bellissimi, innamorati e con una lunga storia d’amore alle spalle. Ma poi alla fine anche loro sono crollati. Si cambia, si cresce e le prospettive cambiano e diciamo pure la differenza d’età non indifferente ha dato una mano alla rottura tra Cristina Chiabotto e Fabio Fulco. Lei sulla questione non si è mai pronunciata, ma lui in più occasioni ha invece detto quello che pensa, parlando anche con le lacrime ...

Siria - Mezzaluna rossa Kurdistan lancia la raccolta fondi per Afrin. L’appello di Zerocalcare : “Ecco cosa possiamo fare” : L’onlus Mezzaluna rossa Curda lancia una campagna di crowdfunding per aiutare la popolazione del distretto Afrin, sotto le bombe turche dal 20 gennaio. Tra i testimonial il fumettista Zerocalcare, che per promuovere la raccolta fondi ha girato un breve video: “Ci chiediamo spesso cosa possiamo fare per aiutare una situazione così lontana. Ecco una delle cose che si possono fare è partecipare a questa raccolta fondi”. Con i ...