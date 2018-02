Maltempo | allerta a Firenze | aperta l’unità di crisi

Maltempo - allerta neve : scuole chiuse nel Livornese : Per il Maltempo nel Livornese – neve e ghiaccio sulle strade -, ieri sera diversi sindaci hanno emanato ordinanze per la chiusura delle scuole per lunedì 26 Febbraio di ogni ordine e grado presenti nei rispettivi territori. Al momento hanno deciso le chiusure i Comuni di Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona e Castagneto Carducci (Livorno). Anche in diversi comuni dell’isola d’Elba e’ stata presa analoga ...

Maltempo - allerta neve : scatta il divieto per i mezzi pesanti nel Frusinate : E’ scattata alle 22, in provincia di Frosinone,l’ordinanza del prefetto Emilia Zarrilli, che ha disposto il fermo dei mezzi pesanti per il trasporto di cose con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate. Lo stop andrà avanti fino a cessate esigenze su tutta la rete viaria della provincia. Il provvedimento e’ stato adottato in linea con analoghi provvedimenti adottati dalle Prefetture limitrofe. L'articolo Maltempo, allerta ...

Maltempo - allerta neve a Roma : in campo 170 mezzi e 1000t di sale al giorno : Al momento sono disponibili per l’emergenza neve “almeno 170 mezzi a Roma”. Tale mezzi sono stati precauzionalmente disposti su presidi individuati in diverse parti del territorio cittadino e intorno all’anello della città per raggiungere velocemente anche le zone periferiche. A questi 170 mezzi all’occorrenza se potranno aggiungere degli altri. Lo si apprende da fonti del Campidoglio. Il sale a disposizione, ...

Maltempo - allerta neve : a Roma ‘scorte’ per oltre 330 tonnellate sale : In caso di neve Roma ha al momento a disposizione, a quanto si apprende, 334 tonnellate di sale distribuire tra municipi, dipartimenti del Comune, polizia locale, Ama, Atac e associazioni di volontariato. Per quanto riguarda i mezzi ci sarebbero oltre 70 mezzi spargisale, una trentina di pale meccaniche, 8 mini escavatori, 23 bobcat, 30 mezzi spazzaneve in dotazione all’Ama. L'articolo Maltempo, allerta neve: a Roma ‘scorte’ ...

Maltempo - allerta Burian : stop ai tir sulla A24/25 domani 26 Febbraio : Strada Parchi spa, concessionaria delle autostrade A24 e A25 che collegano l’Abruzzo e il Lazio, comunica che il divieto di transito dei mezzi superiori a 7,5 tonnellate deciso dalle prefetture dell’Aquila e Teramo per l’ondata di Maltempo in atto, scattera’ da questa sera alle ore 22. Proseguira’ – fanno sapere i dirigenti della Spa – per tutta la giornata di domani e comunque fino al rientro ...

SCUOLE CHIUSE DOMANI - COMUNE DI ROMA/ Allerta Maltempo : neve e gelo - studenti a casa anche in Campania : SCUOLE CHIUSE DOMANI a ROMA a causa del maltempo: le località del Centro-Sud in cui è stato adottato lo stesso provvedimento a causa dell'Allerta gelo e neve causata da Burian.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 20:56:00 GMT)

Maltempo - allerta Burian : neve e vento forte nell’Alessandrino - anche le autostrade imbiancate : Mezzi spargisale su tutte le autostrade del Piemonte. Nel sud del Piemonte neve sulla A21 Torino-Piacenza fino a Broni, nel Pavese; imbiancata la A26 Genova-Gravellona Toce, sulla diramazione ‘Predosa-Bettole’ e nel tratto Ovada-Masone (Genova). “Le strade – spiegano dai centralini della polizia stradale di Alessandria – sono comunque percorribili, senza particolari criticità”. Nessuna richiesta di intervento ...

Maltempo - allerta Burian : ad Ascoli pronti i dispositivi di emergenza : I mezzi sgombroneve del comune di Ascoli Picento stanno effettuando una perlustrazione delle zone di alture del territorio comunale. Non si registrano allo stato particolari criticita’. Lo rende noto il Comune. Tutto il dispositivo di emergenza comunale (polizia municipale, servizio strade, protezione civile) e’ stato preallertato ed e’ pronto ad intervenire nel caso si rivelasse necessario. L’Enel ha attivato un presidio ...

Maltempo - allerta Burian : a Sora scuole chiuse domani lunedì 26 Febbraio : Il sindaco di Sora(Frosinone) Roberto de Donatis, ha firmato un’ordinanza di chiusura di tutte le scuole della città per domani, in vista dell’ondata di Maltempo che ha fatto scattare il piano di allerta in molte zone del Lazio. Il primo cittadino,con lo stesso provvedimento, ha anche invitato la popolazione, in presenza di forti nevicate, a non uscire di casa e a evitare la sosta vicino a edifici e alberi di alto fusto raccomandando ...

Maltempo - allerta Burian a Roma : aperti stanotte gli spazi alla stazione Termini e Tiburtina : Anche una parte della stazione Termini, ovvero l’atrio di ingresso delle ferrovie laziali in via Giolitti rimarrà aperta questa notte per l’emergenza freddo. Anche l’ingresso della stazione Tiburtina lato Pietralata resterà aperto a disposizione dei senza tetto. La richiesta arrivata nei giorni scorsi dal Campidoglio e’ stata accolta dal gruppo FS. L'articolo Maltempo, allerta Burian a Roma: aperti stanotte gli spazi alla ...

Maltempo - allerta Burian : domani 26 Febbraio scuole chiuse a Rieti : In previsione dell’ondata di Maltempo e dell’allerta neve diramato dalla Protezione civile, il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole del comune di Rieti, di ogni ordine e grado, per la giornata di domani, lunedi’ 26 Febbraio. L'articolo Maltempo, allerta Burian: domani 26 Febbraio scuole chiuse a Rieti sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - allerta Burian : domani 26 Febbraio scuole chiuse a Rieti : In previsione dell’ondata di Maltempo e dell’allerta neve diramato dalla Protezione civile, il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole del comune di Rieti, di ogni ordine e grado, per la giornata di domani, lunedi’ 26 Febbraio. L'articolo Maltempo, allerta Burian: domani 26 Febbraio scuole chiuse a Rieti sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - allerta Burian : il porto di Trieste avvia il piano di emergenza per la gestione dei tir : Scatta il piano di emergenza per la gestione dei Tir nel porto di Trieste. A causa del Maltempo e delle forti raffiche di Bora, si registrano “gravi difficolta’ per l’operativita’ portuale, pressoche’ bloccata”. La situazione piu’ complessa – si legge in una nota – “riguarda i collegamenti dei traghetti RO-RO con la Turchia”. Sono arrivate e partite “5 delle 10 navi attese ...

Maltempo - allerta Burian : a Livorno strade ripulite da neve - domani scuole aperte : Situazione sotto controllo a Livorno dopo la copiosa nevicata di questa mattina che ha interessato in modo particolare la zona collinare di Valle Benedetta, Montenero e Castellaccio: le strade sono pulite e dalle 14 sono intervenuti 5 mezzi spargisale che saranno di nuovo in azione alle ore 18 (la terza fase di passaggio sara’ effettuata domani mattina intorno alle ore 6). Sono inoltre in servizio le pattuglie della Polizia municipale che ...