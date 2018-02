Volley | A2 Femminile | Mondovì e Battistelli tengono il passo

Volley : A1 Femminile - Scandicci fa il colpo al PalaVerde : I TABELLINI- LARDINI FILOTTRANO - FOPPAPEDRETTI BERGAMO 3-1 , 16-25 25-20 26-24 25-17, LARDINI FILOTTRANO: Tomsia 7, Scuka 11, Hutinski 15, Bosio, Mitchem 28, Mazzaro 10, Feliziani , L, , Gamba. Non ...

Volley Femminile - Serie A1 2018 – 20^ giornata : Scandicci espugna Conegliano - lotta a tre per il primo posto! Casalmaggiore si salva : Si è riaperta la corsa per il primo posto nella Serie A1 di Volley femminile: tre squadre sono racchiuse in quattro punti quando mancano soltanto due turni al termine della stagione regolare. Questa è la notizia più importante al termine della 20^ giornata. Conegliano aveva l’occasione per chiudere i conti e vincere la regular season e invece è crollata in casa contro una scatenata Scandicci: il 3-0 odierno permette alle toscane di ...

Volley : A1 Femminile - Novara doppia festa davanti al pubblico amico : IL TABELLINO- IGOR GORGONZOLA Novara - SAUGELLA TEAM MONZA 3-1 , 25-16 25-15 22-25 25-19, IGOR GORGONZOLA Novara: Piccinini 4, Gibbemeyer 9, Skorupa, Plak 19, Chirichella 13, Egonu 27, Sansonna , L, , ...

Volley Femminile - Serie A1 2018 – 20^ giornata : Novara surclassa Monza nell’anticipo - Egonu e compagne a -3 da Conegliano : Novara tiene ancora aperti i discorsi per il primo posto nella Serie A1 di Volley femminile. Le Campionesse d’Italia hanno sconfitto Monza per 3-1 (25-16; 25-15; 22-25; 25-19) nell’anticipo della 20^ giornata e si sono portate a tre lunghezze di distanza dalla capolista Conegliano che domani, vincendo da tre punti contro Scandicci, conquisterebbe matematicamente il primo posto in regular season. Le piemontesi, dopo aver vinto la ...

Volley : A2 Femminile - Collegno supera Caserta in tre set : IL TABELLINO- BARRICALLA Collegno - GOLDEN TULIP VOLALTO Caserta 3-0 , 25-19 25-16 25-21, BARRICALLA Collegno: Pastorello 6, Morolli 5, Fiorio 2, Gobbo 5, Agostinetto 11, Schlegel 14, Lanzini , L, , ...

Volley : A1 Femminile - Novara-Monza e Conegliano-Scandicci big match della 20a : ROMA- Dopo la parentesi della Coppa Italia , alzata dall'Igor Gorgonzola Novara, la Regular Season torna in capo per il rush finale. Ancora tre giornate di Campionato e, poi, si parte con i Play Off ...

Volley Femminile - Serie A1 2018 – 20^ giornata : Conegliano per vincere la regular season - Novara insegue : Dopo la Final Four della Coppa Italia, torna la Serie A1 di Volley femminile con la 20^ giornata: terzultimo turno per il campionato in rosa che potrebbe già definire alcune posizioni in classifica. Conegliano è in testa e va a caccia di una vittoria che chiudere i conti in ottica primo posto in regular season. Le Pantere, reduci dalla sconfitta in Finale di Coppa Italia, devono ripartire prontamente ma si troveranno di fronte la quotata ...

Volley : A2 Femminile - Perugia fa lo sgambetto alla Battistelli : Perugia- La Bartoccini Perugia si aggiudica l'intera posta in palio superando per 3-2 la Battistelli San Giovanni in Marignano nell' ottava giornata di ritorno del campionato di A2 Femminile, ...

Volley : A2 Femminile - la Battistelli - ko a Perugia - fallisce l'aggancio : Perugia- Come ormai consuetudine, in questo pazzo campionato di A2, la squadra più accreditata del momento, in questo caso la Battistelli S.G.Marignano reduce dalla vittoria della Coppa Italia, cade, ...

Volley : la Final Six della Volleyball Nations League Femminile a Nanchino : Nanchino , CINA, - Sarà l'ex capitale cinese Nanchino, che ha già ospitato lo scorso anno la Final Six del World Grand Prix , ad ospitare la fase Finale della Volleyball Nations League Femminile , il ...

Volley Femminile - CEV Cup 2018 : crollo di Casalmaggiore in casa - lo Schwerin passa 3-0. Semifinali lontanissime : casalmaggiore crolla letteralmente nell’andata dei quarti di finale della CEV Cup 2018 di Volley femminile, la seconda competizione continentale per importanza. Le ragazze in rosa, di fronte al proprio pubblico, soccombono contro lo SSC Palmberg Schwerin per 3-0 (35-33; 25-20; 25-15) e vedono allontanarsi la possibilità di qualificarsi alle Semifinali: dovranno vincere il match di ritorno per 3-0 o 3-1 e poi aggiudicarsi anche il golden ...

Volley Femminile - Champions League 2018 – Conegliano vola ai quarti di finale! Sconfitto il Prostejov : Conegliano ha Sconfitto l’Agel Prostejov per 3-0 (25-21; 25-21; 25-15) e si è qualificata ai quarti di finale della Champions League 2018 di Volley femminile. La Pantere si sono imposte in maniera autorevole sul campo delle ceche e hanno così infilato la quinta vittoria consecutiva nella massima competizione continentale: basta e avanza per passare il turno e continuare la rincorsa verso il trofeo. Le ragazze di coach Santarelli ora ...

Volley : A2 Femminile - Cuneo espugna il Pala Costa di Ravenna : IL TABELLINO- CONAD OLIMPIA TEODORA Ravenna - UBI BANCA SAN BERNARDO Cuneo 0-3 , 20-25 20-25 21-25, CONAD OLIMPIA TEODORA Ravenna: Bacchi 15, Menghi 6, Kajalina 1, Aluigi 7, Torcolacci 5, Scacchetti 1,...

Volley : Coppa Italia Femminile : oltre 8600 presenze sugli spalti : E i numeri raccontano perfettamente il gradimento per l'evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport: sono 8.639 gli spettatori - 5.000 solo per le due finali - che si ...