Halal che insegna la boxe alle donne in Arabia Saudita : L’emancipazione delle donne passa anche attraverso lo sport. In tutto il mondo, ma in particolare in Arabia Saudita. Molti muri stanno cadendo, la possibilità di guidare e di entrare allo stadio, solo nell’ultimo anno. Sono gli effetti più evidenti del cambiamento che avviene però anche dietro le porte delle case e delle palestre. L’inglese Indipendent è andato a Jeddah, città dell’Arabia Saudita sul Mar Rosso, in una palestra dove, da anni, una ...