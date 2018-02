Scozia-Inghilterra | Sei Nazioni 2018 | orario d’inizio e come vederla in tv Il programma

oasport

(Di sabato 24 febbraio 2018) Tutto pronto per un derby che promette passione: sabato 24 febbraio, alle ore 17.45, si giocherà. Sarà questa la gara che chiuderà la terza giornata di gare del Sei: gli inglesi puntano a mantenere la vetta della classifica, mentre gli scozzesi, vogliono rilanciarsi dopo un avvio complicato. La gara sarà trasmessa in chiaro da DMAX, al canale 52 del digitale terrestre, all'epg 136 di Sky e 28 di TivùSat. La sfida del Seisarà trasmessa in diretta TV ed in live streaming sulla piattaforma OTT gratuita DPLAY, mentre OASport vi assicurerà la diretta live testuale della partita. Di seguito ilcompleto dell'incontro. Seimaschile 3a giornata sabato 24/02/ore 17:45diretta tv su DMAX ed in streaming su DPLAY, diretta live testuale su OASport.