Samantha De Grenet e la parodia di Monte | insultata sui social

'Putta***a - 'zoc***a' - e questo non è niente : Samantha De Grenet imita Monte - finisce malissimo / Guarda : Non si placano le polemiche per il canna-gate dell' Isola dei famosi . Il fattaccio ha coinvolto , in modo collaterale, anche l'incolpevole Samantha De Grenet . Dopo aver pubblicato un video parodia ...

“Put*** - sei morta”. Samantha De Grenet choc - brutte minacce. La bella showgirl ha “parlato troppo” facendo infuriare migliaia di persone. “Non si doveva permettere…”. Ha esagerato? : “La IV sett.dell’#isola inizia con una puntata che mette un 1 sul cannagate, ma tranquilli a parlarne ci penseranno tutti gli altri programmi. La Marcuzzi mostra un video dove Monte spiega xché ha scelto di non essere in trasmissione e poi manda un messaggio dolce a Paola che rimane abbastanza freddina quando un Bossari sognante le riferisce le parole di Francy. I concorrenti sembrano pronti per una sfilata di moda: trucchi, coroncine, ...

Samantha De Grenet Vs Francesco Monte?/ "A Taranto è normale trovare le canne" : il video e il chiarimento : Samantha De Grenet ironizza su Francesco Monte e sul caso canna-gate all'Isola dei Famosi 2018. "A Taranto è normale trovare le canne": il video scatena le critriche, lei chiarisce(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 16:53:00 GMT)

L’Isola : Samantha De Grenet minacciata di morte per il canna-gate : Samantha De Grenet scherza sul canna-gate dell’Isola: minacciata Samantha De Grenet è stata massacrata sui social e ha ricevuto minacce di morte, dopo aver pubblicato un video parodia sul famoso caso del canna-gate di Francesco Monte che sta facendo discutere l’Italia intera. E pensare che fino a due mesi fa non si faceva altro che parlare dell’armadio-gate della sorella di Belen Rodriguez e il suo fidanzato. Samantha De Grenet nel video ...

Mattino 5 : Federica Panicucci fa commuovere Samantha De Grenet : Samantha De Grenet commossa a Mattino Cinque da Federica Panicucci È bastato un filmato per far commuovere Samantha De Grenet a Mattino 5. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi si è lasciata andare alle emozioni nel salotto mattutino di Federica Panicucci. Samantha De Grenet è stata al centro dell’ultimo segmento di Mattino Cinque oggi. La conduttrice ha rivissuto la sua storia d’amore con Luca Barbato, padre di Brando, ...

Samantha De Grenet a Verissimo in lacrime : 'Brando la cosa più bella della mia vita' : Samantha De Grenet a stento trattiene le lacrime durante la puntata di Verissimo . Intervistata da Silvia Toffanin insieme a suo figlio Brando, ripercorre le tappe degli ultimi 12 anni insieme a lui. ...