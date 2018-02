: Di Maio: 'No transfughi in Parlamento' - NotizieIN : Di Maio: 'No transfughi in Parlamento' - CybFeed : #News Di Maio: 'No transfughi in Parlamento' - tobiamc : RT @enzoben43: Il cdx si dice certo della vittoria,ma poi paventa che,se dovesse sfuggirgli di poco,Mattarella potrebbe dare l’incarico a D… -

"E' una leggenda. Innon ci saranno gli ex del M5S". Così Di, candidato premier del movimento, sull' ipotesi di un gruppo parlamentare degli espulsi. "Sono stato al Quirinale per dire che nei prossimi giorni indicheremo la nostra squadra di ministri",dice di, precisando: "Ho chiesto un incontro al segretario generale Zampetti". Anche il M5S corteggia Cottarelli:"Una parte del suo piano è molto interessante".Ribadisce:appello ai partiti dopo il voto per una convergenza su temi.(Di sabato 24 febbraio 2018)