Gli Speedrunning dei giochi di Mario hanno cambiato il modo in cui vivo i videogiochi

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Conosciamo tutti Usain Bolt e la sua incredibile velocità nei 100 metri. L'atleta giamaicano detiene il record mondiale di 9,58 secondi. Paula Radcliffe invece è la più veloce maratoneta con un tempo di 2 ore, 15 minuti e 25 secondi. Nello sport i record mondiali equivalgono alla gloria e alla chance di entrare nel circolo dei business più allettanti. Ma l'ossessione umana per i record mondiali non è relegata alle piste o ai campi sportivi. Tony Glover è un nome che non vi dirà nulla a meno che non vi siate cimentati nell'agricoltura; l'uomo detiene infatti il record mondiale per aver fatto crescere la più pesante cipolla, del peso di ben 8,5 Kg. Potreste anche non aver mai sentito parlare di Silvio Sabba, un italiano che cerca di ottenere il maggior numero di record possibili. Al momento detiene ben 70 record registrati a sui nome, tra i quali il maggior numero di mollette attaccate al ...