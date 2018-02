Un ministero per la Solitudine non ci farà sentire meno soli

Jazz - intesa tra ministero e federazione per promuovere la cultura jazzistica in Italia : Si potrebbe dire, senza esagerare di molto, che il 21 febbraio del 2018 è una data storica per il Jazz Italiano. Perché per la prima volta le associazioni che raggruppano musicisti e operatori del ...

Jazz - intesa tra ministero e federazione per promuovere la cultura jazzistica in Italia - Musica - Spettacoli : Si potrebbe dire, senza esagerare di molto, che il 21 febbraio del 2018 è una data storica per il Jazz Italiano. Perché per la prima volta le associazioni che raggruppano musicisti e operatori del ...

M5S - il Mundial Gentile 'sondato' per ministero dello Sport : Dai campi del Mundial di Spagna '82 ai palazzi della politica. Poteva essere questo il destino del campione del mondo di calcio Claudio Gentile. A quanto apprende l'Adnkronos, infatti, l'ex difensore della Juventus e della nazionale è stato sondato dal M5S per ricoprire il ruolo di ministro dello Sport all'...

Redditi - mille euro in più per le famiglie : le previsioni del ministero dell'Economia : Il ministero dell'Economia prevede un aumento del 5,5% del reddito disponibile pro capite, cioè il denaro di cui le famiglie dispongono per i consumi, che equivale a un incremento di oltre mille euro l'...

Speciale infrastrutture : Italia-Kazakhstan - per Torebayev - ministero Economia - dialogo significativo a livello politico e imprenditoriale : Roma, 19 feb 18:15 - , Agenzia Nova, - Il dialogo politico ed economico fra Italia e Kazakhstan è molto significativo grazie ai frequenti contatti fra le autorità dei due paesi... , Les,

Alla bilaterale ministero-Commissione europea progetto su fondi per conservazione biodiversità : La Calabria è stata scelta tra le altre regioni italiane a partecipare Alla bilaterale Ministero-Commissione europea, che si è svolta nei gironi scorsi a Roma, per esporre la programmazione dei fondi ...

Pachino - il ministero smentisce gli agricoltori : “Mai importato pomodori dal Camerun”. Ma le etichette del supermercato dicono il contrario : “Non ci sono state importazioni di pomodoro dal Camerun”, lo spiega in una nota il ministro per le Politiche agricole Maurizio Martina, citando un certificato dell’Agenzia delle dogane di quattro pagine relativo al “Interscambio commerciale in valore Italia-Camerun per SH4 – Gennaio-Ottobre 2017”. Secondo il rapporto, l’Italia non avrebbe importato dal paese africano “pomodori, preparati o conservati (ma non nell’aceto o acido ...

Agricoltura - dopo l'assedio al ministero si apre la vertenza nazionale. "Il 21 aprile parteciperemo alla giornata internazionale" : Il taglieggiamento delle banche da una parte, il dominio delle multinazionali dell'agroalimentare dall'altro, senza contare l'assenza di una vera politica pubblica in grado di recapitare le risorse a ...

Dal ministero arrivano le linee guida per l'uso del cellulare in classe - prima del voto : A un mese dalle elezioni la ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli si avvicina a compiere gli ultimi passi del suo mandato. Nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale - il documento di indirizzo per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell'era digitale - dopo che sono state rese note le linee guida per ...

Mobilitazione al ministero per le politiche agricole contro la crisi : ... imprese, singoli, associazioni e movimenti, tecnici e operatori della cultura e della scienza, attori istituzionali, firmeranno il documento unitario; proporre forti ed efficaci iniziative di ...

Concorsi ministero Giustizia per psicologi - in Avvocatura per praticanti a marzo Video : Dopo gli aggiornamenti dedicati alle assunzioni a tempo indeterminato in Trenitalia e al bando in polizia penitenziaria [Video] vi aggiorniamo su vari Concorsi dedicati agli psicologi e ai criminologi. Per ogni bando indichiamo i requisiti richiesti, come e quando presentare domanda e le prove d’esame. Incominciamo con il dire che il Ministero della Giustizia ha indetto una selezione pubblica, per titoli e per colloquio d’idoneita', per ...

Concorsi ministero Giustizia per psicologi - in Avvocatura per praticanti a marzo : Dopo gli aggiornamenti dedicati alle assunzioni a tempo indeterminato in Trenitalia e al bando in polizia penitenziaria vi aggiorniamo su vari Concorsi dedicati agli psicologi e ai criminologi. Per ogni bando indichiamo i requisiti richiesti, come e quando presentare domanda e le prove d’esame. Incominciamo con il dire che il Ministero della Giustizia ha indetto una selezione pubblica, per titoli e per colloquio d’idoneità, per l’istituzione di ...

Dal ministero arrivano le linee guida per l'uso del cellulare in classe - prima del voto : A un mese dalle elezioni la ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli si avvicina a compiere gli ultimi passi del suo mandato. Nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale - il documento di indirizzo per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell'era digitale - dopo che sono state rese note le linee guida per ...

Dal ministero arrivano le linee guida per l'uso del cellulare in classe - prima del voto : A un mese dalle elezioni la ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli si avvicina a compiere gli ultimi passi del suo mandato. Nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale - il ...