Protezione testimoni di giustizia | in vigore nuova norma

Protezione testimoni giustizia - è legge : 15.18 Approvata in via definitiva dal Senato la legge sulla Protezione dei testimoni di giustizia,prima firmataria Rosy Bidi.Il testo è passato all'unanimità,con 179 voti.Nessun contrario,né astenuti. La legge distingue testimone di giustizia da collaboratore di giustizia: il primo non ha commesso reato,ne è vittima o testimone. Le misure di Protezione vanno individuate caso per caso. Si assicura assistenza legale e alloggio, in caso di ...