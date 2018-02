Juventus | lite per il rinnovo di Buffon? Dagospia | Agnelli fa infuriare il portiere

Allegri-Sarri - alta tensione : continua la ‘lite’ - clamorosa bordata dell’allenatore della Juventus : continua il duello per lo scudetto tra Juventus e Napoli, si preannuncia grande spettacolo fino al termine del campionato. Non mancano i momento di tensione tra i due club, in particolar modo il tecnico Sarri si è lamentato per quanto riguarda il calendario, adesso è arrivata la risposta piccata di Allegri in conferenza stampa: “E tanto bisogna giocare. Anzi prima si fa e prima ci si leva il dente. La pressione c’è sempre, sia che si ...

Shock Cagliari-Juventus - lite furibonda tra Nedved e Conti nello spogliatoio : Diego Lopez distrugge tutto : Clamoroso quanto successo nella gara della 20^ giornata del campionato, si sono affrontate Cagliari e Juventus in una partita che ha portato più di qualche polemica. Furia dei sardi per due episodi che si sono verificati nella seconda parte della gara, la gomitata di Benatia nei confronti di Pavoletti ed il fallo di Bernardeschi in area di rigore non sanzionato con il penalty, nel frattempo emerge un retroscena clamoroso. I bianconeri sono ...

Nainggolan - dalla lite con la moglie alle accuse alla Juventus : Radja a volte esce anche dal mondo virtuale, nel far parlare di sé. E' accaduto nell'aprile del 2014, quando a Cagliari si scatenò il putiferio per un'accesa lite tra lui la moglie Claudia - sfociata ...

Video/ Juventus Roma (1-0) : Nainggolan e quella lite... Highlights e gol della partita (Serie A 18^ giornata) : Video Juventus Roma (1-0): gli Highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 23 dicembre per la 18^ giornata del campionato di Serie A all'Allianz Stadium(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 11:44:00 GMT)

Lite Spalletti Chiellini/ Video Juventus Inter - l'allenatore rincorre il difensore : ecco cosa si sono detti : Lite Spalletti Chiellini durante Juventus-Inter, il Video. l'allenatore rincorre il difensore: ecco cosa si sono detti al termine del primo tempo. Scintille a bordo campo(Pubblicato il Sat, 09 Dec 2017 22:26:00 GMT)

Lite spogliatoio Juventus - i nomi dei protagonisti a pochi giorni dall'Inter Video : Mancavano i nomi dei protagonisti, ma ora ci sono anche quelli. #Dagospia non smentisce, ma rilancia: la forte Lite nello spogliatoio della Juventus [Video] c'è stata prima di Napoli-#juve, ndr e vi diciamo anche chi è stato protagonista'. L'amministratore delegato della Juve, Beppe Marotta, quando era uscita la notizia aveva detto che non c'era bisogno di smentire queste indiscrezioni. La Juve terra' la stessa linea? Lite Juventus, Dagospia fa ...

