Una settimana d’arte a Madrid Cosa vedere

Palermo : scivoli disabili e posti riservati occupati da auto - mille multe in Una settimana : Palermo, 19 feb. (AdnKronos) - mille sanzioni in una settimana. E' il bilancio dei controlli condotti dalla polizia municipale di Palermo per assicurare la mobilità alle persone con disabilità. Una gincana quotidiana tra auto parcheggiate sulle strisce pedonali, sugli scivoli per disabili, sui marci

Toyota Proace Verso - Una settimana con la Compact 1.6 D : Un po van, un po Verso. Il Proace, gemello giapponese della Citroën SpaceTourer, si può intendere in molti modi. La base su cui nasce, è innegabile, è quella dei commerciali francesi, ma esattamente come loro ne sa derivare una anzi tre versioni passeggeri, con tutte le carte in regola per fungere da vere auto di famiglia. In particolare quella di taglia più piccola, da 461 cm, che alla fine risulta persino più corta di molte station wagon o ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Italia - quando tornerai a vincere Una medaglia? Le chance degli azzurri nella seconda settimana : L’Italia non vince una medaglia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 da venerdì notte quando Michela Moioli trionfava nello snowboardcross: il nostro medagliere è fermo a 2 ori, 1 argento e 3 bronzi. Nel frattempo siamo scivolati in dodicesima posizione e ritornare in top ten è sempre più difficile. Il digiuno di podi si protrarrà per il nostro Paese anche nella giornata di domani: sicuramente lunedì 19 febbraio non potremo ...

OROSCOPO/ Classifica settimanale 19-25 febbraio 2018 di Paolo Fox : momento fortUnato per Cancro e Scorpione : Nella Classifica dei segni stilata da Paolo Fox a DiPiùTv per la settimana dal 19 al 25 febbraio, momento fortunato per Cancro, Scorpione e Toro. Settimana discreta per Gemelli e Bilancia.(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 08:15:00 GMT)

Una grande mostra sul Made in Italy e 64 sfilate danno il via alla Settimana della moda 2018 : ... parte integrante del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. Lo Spazio Cavallerizze, nuovo Fashion Hub di Milano moda Donna, riunirà in unico spazio: vip lounge, sala ...

Lo Stato Sociale - 'Una vita in vacanza' il singolo più venduto della settimana : Bologna, 16 febbraio 2018 " Forse non hanno vinto a Sanremo, ma come spesso accade ai secondi, il premio arriva dalle vendite e quindi, direttamente dal gradimento del pubblico. " Una vita in vacanza "...

Hyundai Ioniq EV - Una settimana con la variante elettrica [Day 5] - VIDEO : La Ioniq EV è la terza declinazione di un progetto ambizioso della Hyundai: essere il primo produttore al mondo a presentare un modello uno e trino: ibrido, ibrido ricaricabile ed elettrico. Un'operazione che si è conclusa nel 2017 con successo (qui la nostra prova su strada). Il motore elettrico da 120 CV e 295 Nm di coppia riceve linfa vitale da una batteria agli ioni di litio da 28 kWh, in grado, secondo la Casa, di garantire 280 km di ...

Pesto patrimonio Unesco - Una settimana nel segno di basilico e mortaio : ... menù a tema, "pestate" collettive, flash mob gastronomici, e il clou del Campionato Mondiale del Pesto al mortaio che si terrà a Palazzo Ducale sabato 17 in diretta streaming su Facebook. Ma il ...

Ossigeno di Manuel Agnelli su Rai3 slitta di Una settimana : ecco la data ufficiale : Ossigeno di Manuel Agnelli su Rai3 slitta di una settimana rispetto alla data annunciata in partenza. Il programma con il leader degli Afterhours sarà trasmesso in seconda serata a partire dal 22 febbraio, con orario fissato alle 23.05. Tanti gli ospiti annunciati per il programma, con Paolo Bonolis e Claudio Santamaria tra i primi volti che si avrà modo di vedere in Ossigeno. Non mancherà lo spazio dedicato agli autori, come Paolo Giordano, ...

Hyundai Ioniq EV - Una settimana con la variante elettrica [Day 4] - VIDEO : La Ioniq EV è la terza declinazione di un progetto ambizioso della Hyundai: essere il primo produttore al mondo a presentare un modello uno e trino: ibrido, ibrido ricaricabile ed elettrico. Un'operazione che si è conclusa nel 2017 con successo (qui la nostra prova su strada). Il motore elettrico da 120 CV e 295 Nm di coppia riceve linfa vitale da una batteria agli ioni di litio da 28 kWh, in grado, secondo la Casa, di garantire 280 km di ...

Hyundai Ioniq EV - Una settimana con la variante elettrica [Day 3] - VIDEO : La Ioniq EV è la terza declinazione di un progetto ambizioso della Hyundai: essere il primo produttore al mondo a presentare un modello uno e trino: ibrido, ibrido ricaricabile ed elettrico. Un'operazione che si è conclusa nel 2017 con successo (qui la nostra prova su strada). Il motore elettrico da 120 CV e 295 Nm di coppia riceve linfa vitale da una batteria agli ioni di litio da 28 kWh, in grado, secondo la Casa, di garantire 280 km di ...

Guarda 188 episodi di The Office in Una settimana - Netflix lo contatta. Ma è una bufala : Una notizia che fa sorridere, ma che circola in varie versioni dal 2013. ll servizio di streaming: "Non ci rivolgiamo mai direttamente ai nostri clienti per...

“Sono incinta!”. Eccitatissima - non vede l’ora di condividere la notizia con la sua collega e le manda la foto dell’ecografia della 12esima settimana. Ma la donna - Una volta vista l’immagine - capisce subito che c’è qualcosa di strano. E - dopo un’attenta analisi - capisce che la cosa è gravissima. E ora è lei a stare male… Assurdo : Chi diventa genitore per la prima volta, sa cosa significhi anche una semplice ecografia. Quella semplice ecografia è il modo per vedere il proprio figlio, sapere come sta, cosa fa, come cresce e come diventerà. Un’emozione grandissima, è innegabile. Tante le future mamme che, per esempio, decidono di affidare a un’ecografia postata sui social l’annuncio della loro gravidanza. Tante, invece, portano la foto dell’ecografia nella borsa e la ...

Guarda 188 episodi di The Office in Una settimana - Netflix lo contatta : "Stai bene?" : In sette giorni ha passato 63 ore davanti allo schermo. Era depresso e ha apprezzato l'interessamento del servizio di streaming