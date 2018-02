: L'Italia batte la Svezia non nel calcio ma nel welfare: il 57% delle entrate va a pensioni e sanità - HuffPostItalia : L'Italia batte la Svezia non nel calcio ma nel welfare: il 57% delle entrate va a pensioni e sanità - Italbasket : In un PalaRavizza sold out (2800 spettatori!!!) l'Italia batte la Macedonia 93-33 (@Ceci_Zanda 21, @Gio_Skirt 20)!… - SuperTennisTv : ??Un esordio da urlo per @ChiesaDeborah, che batte Arruabarrena per 6-4 2-6 7-6 e regala all'Italia il punto del 3-1… -

Insi conta almeno un assegno previdenziale o assistenziale per famiglia,secondo il Centro studi "Itinerari previdenziali".La spesa per sanità,previdenza e assistenza ammonta al 57% delle:in tal modo l'la(patria del). Lo studio rileva che nel 2016 continua la riduzione del numero dei pensionati, che ammontano a 16.964.508. "La spesa pensionistica cresce,ma a tassi ridotti",+0,22% sul 2015, ma mentre quella per le pensioni è sotto controllo cresce a ritmi insostenibili l'assistenza.(Di mercoledì 21 febbraio 2018)