RIPRESA? Ecco dove trovare i 15-20 miliardi per tagliare le tasse

ilsussidiario

: RT @Arturo_Scotto: La ripresa che raccontano semplicemente non c'è, in particolare qui al Sud. La nostra prima proposta per #Napoli: puntia… - GIANNNPAN : RT @Arturo_Scotto: La ripresa che raccontano semplicemente non c'è, in particolare qui al Sud. La nostra prima proposta per #Napoli: puntia… - deustronzio : RT @AlfiereROSSO: Ecco cosa resta di #Ramadi città ripresa dalle forze irachene dopo due mesi di scontri con #Is #Iraq #Iraqi - angeladileo2013 : RT @AlfiereROSSO: Ecco cosa resta di #Ramadi città ripresa dalle forze irachene dopo due mesi di scontri con #Is #Iraq #Iraqi -

(Di martedì 20 febbraio 2018) Il Pil in Italia cresce e crescerà troppo poco. Occorre mettere in campo delle politiche che possano smobilitare risorse utili per la. CARLO PELANDA(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 06:01:00 GMT)PIL +1,4%/ Gli handicap che frenano ancora l'Italia, int. a F. ForteFINANZA E POLITICA/ Il rischio Italia da scongiurare, di C. Pelanda