Napoli - uomo colpito da infarto costretto a girare in tre ospedali : Un uomo di 83 anni, residente a Bagnoli, colpito da infarto nei giorni scorsi ha fatto la spola tra l?ospedale San Paolo e il Loreto Mare per poi tornare al presidio di Fuorigrotta per...

Allan - l'uomo in più del Napoli di Sarri : Fede , è molto religioso, , tatoo, Napoli e l'amore smisurato per la sua famiglia , la moglie Thais e i due figli Miguel e Manuela, : il mondo a 'tinte azzurre' dell'insostituibile Allan. SERIE A ...

Choc a Napoli : cammina in autostrada - uomo travolto e ucciso all'alba : Poco dopo le ore 5 di questa mattina é avvenuto un incidente sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra l'allacciamento con la A3 e il nodo Napoli Centro Direzionale, in direzione di Roma. Da una ...

Susy Paci scomparsa a Napoli/ Ultime notizie - l'incontro con un uomo e l'appello del marito : Susy Paci scomparsa a Napoli: giallo di Arezzo, Ultime notizie sul caso. 49enne sparita nel vuoto, l'incontro misterioso con il 45enne campano.

Susy Paci scomparsa a Napoli/ Ultime notizie - l'incontro con un uomo e l’appello del marito : Susy Paci scomparsa a Napoli: giallo di Arezzo, Ultime notizie sul caso. 49enne sparita nel vuoto, l'incontro misterioso con il 45enne campano e l'ultimo appello del marito(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 10:29:00 GMT)

Napoli - carabinieri sequestrano banconote false per 41 milioni. Arrestato un uomo : Novanta pacchi di banconote da 100 e 50 euro, per un valore complessivo di 41 milioni. I 100 euro falsi avevano 18 diversi numeri seriali, i 50 invece riportavano 12 seriali diversi. banconote risultate tutte false. È quanto hanno scoperto i carabinieri a Torre del Greco (Napoli) in casa e nei terreni di un uomo di 67 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi. L’uomo è stato Arrestato con l’accusa di detenzione ...

Probabili formazioni / Napoli Lazio : l'uomo in copertina. Quote - ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Napoli Lazio: le Quote e le novità live sugli schieramenti delle due squadre. Recuperano Callejon e Mertens, forfait Raul Albiol, Inzaghi esclude Felipe Anderson(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 18:52:00 GMT)

Napoli - prendi Nasri : può essere l’uomo giusto per la corsa scudetto : Si è concluso con un nulla di fatto il mercato del Napoli, si è fermata sul gong la ricerca ad un attaccante da regalare al tecnico Maurizio Sarri. Lungo corteggiamento nei confronti dell’attaccante Verdi, il calciatore ha deciso di rifiutare perchè intimorito dalla possibilità di non poter giocare con continuità. Poi l’assalto nei confronti di Politano, in questo caso c’era stato il gradimento del calciatore mentre almeno ...

Napoli - uomo trovato morto ai giardini del Molosiglio : Una persona di sesso maschile è stata trovata morta questa mattina, nei giardini del Molosiglio, in via Acton. Dai primi accertamenti risulta essere un uomo, senza fissa dimora, che frequentava quell'...

Napoli - prendi Balotelli : ecco perchè sarebbe l’uomo giusto al posto giusto! : Napoli, prendi Balotelli! In un calciomercato ricco di colpi di scena, ma povero sino ad ora di colpi ad effetto, i partenopei sono ancora alla ricerca di un acquisto che possa dare la svolta all’attacco della squadra di Sarri. I profili cercati da Giuntoli però sino ad ora sono alquanto “banali”. Deulofeu, Younes, Politano i soliti piccoletti abili palla al piede che si integrerebbero di certo bene nel gioco di Sarri, senza ...

Calciomercato Napoli - Deulofeu e l'arte di puntare l'uomo. Alternativa a Callejon e non solo : La scorsa stagione trascorsa al Milan ci ha permesso di conoscere meglio Gerard Deulofeu , 23enne spagnolo cresciuto nel Barcellona e attualmente ai blugrana. Accostato prima all'Inter in questo ...

Napoli - choc alla stazione centrale : uomo perde sangue e muore davanti a tutti : Un uomo di 55 anni oggi, intorno alle 15, si stava recando con sua moglie al binario 13 della stazione centrale di Napoli. Poco prima di giungere al suo treno, l'uomo ha iniziato a sanguinare dal naso ...

Aeronautica : uomo in pericolo di vita trasportato d’urgenza a Napoli : Nella mattinata di oggi, su richiesta della Prefettura di Napoli, è decollato dall’aeroporto militare di Pratica di Mare (Rm) un elicottero HH-139 dell’85° Centro SAR per prelevare sull’isola di Ischia un uomo di 48 anni in imminente pericolo di vita e bisognoso di urgenti cure specialistiche. L’elicottero militare, giunto sull’isola di Ischia, ha caricato il paziente a bordo per poi dirigersi presso l’Azienda ...

Alessandro Di Battista : 'Giorgio Napolitano - vi spiego perché è l'uomo più pericoloso d'Italia' : Spero che l'incarico di governo venga dato alla forza politica che prende più voti e che sarà in grado di dare una prospettiva stabile al Paese'. A parlare a Dagospia in un'intervista a tutto tondo è ...