“Quel pancino è molto sospetto…” Laura Chiatti incinta? Ecco la verità sulla bellissima

caffeinamagazine

: @bryanaleroux Ma quanto sei meravigliosa con quel pancino - klaegdrv : @bryanaleroux Ma quanto sei meravigliosa con quel pancino - the_suncameout : IO MI SONO INNAMORATA DI QUEL PANCINO. #clario - Jack_335 : Twitter è quel meraviglioso posto dove scrivi il pensiero della vita e nessuno ti caga, ma se scrivi che il tuo gat… -

(Di domenica 18 febbraio 2018) Dai, era impossibile che dopo la sua apparizione in diretta non si aprisse il dibattito. E infatti la domanda è stata subito:del terzo figlio? A ‘C’è posta per te’, dove è stata ospite insieme al marito Marco Bocci, l’attrice ha esibito unalquanto sospetto. Ma a quanto pare nessuna cicogna in volo: la bionda interprete ha smentito le voci di una terza gravidanza. La, attraverso Instagram, ci ha tenuto a far sapere chespesso in televisione appare più rotonda di quello che è realmente. Del resto il piccolo schermo ingrassa di circa cinque chili… La, mamma felice di Enea e Pablo, ha per il momento accantonato il sogno di avere una bambina. D’accordo con Bocci,vuole prendersi del tempo prima di dedicarsi ad un altro figlio. Soprattutto perché i primi due sono nati a distanza ravvicinata (il primogenito nel 2015 ...