Juventus - Danilo | 'Vincere la Coppa Italia per dare un senso alla stagione'

Ultimo allenamento per Juventus prima della partenza per Roma, alla vigilia della finale di Coppa Italia con l’Atalanta, in programma alle 21.00 all’Olimpico. Massimiliano Allegri ritrova Yildiz, Danilo e Alex Sandro , che si sono allenati ...

Buone notizie per il tecnico della Juventus , Massimiliano Allegri, che alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, in programma domani a Roma recupera Danilo e Yildiz . I due erano in dubbio ieri, soprattutto il turco a causa di un ...

Danilo sicuro: «Coppa Italia Sarebbe un premio per la resilienza e il lavoro di squadra che facciamo ogni giorno» - danilo sicuro: «Coppa Italia Sarebbe un premio per la resilienza e il lavoro di squadra che facciamo ogni giorno» - Conferenza stampa danilo: le parole del difensore bianconero alla vigilia di Atalanta Juve, valida per la finale di Coppa Italia Il difensore bianconero danilo, ha parlato in conferenza alla vigilia d ...

TJ - DANILO: “Abbiamo conquistato la Champions, ma al Museo della Juve vanno i trofei. Sto bene” - TJ - danilo: “Abbiamo conquistato la Champions, ma al Museo della Juve vanno i trofei. Sto bene” - Massimiliano Allegri e danilo stanno parlare in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Atalanta. TuttoJuve.com sta riportando le sue parole in diretta: Parla danilo ...

Coppa Italia, la Juve cerca la svolta contro un'Atalanta in palla: Dea favorita a 2,68 su Betflag - Coppa Italia, la Juve cerca la svolta contro un'Atalanta in palla: Dea favorita a 2,68 su Betflag - La 77a edizione vedrà di fronte la juventus, che di coppe nazionali ne ha già vinte ... Bremer al centro della difesa affiancato da Gatti e danilo rispettivamente a destra e sinistra. Per gli analisti ...