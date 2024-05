Giro d’Italia 2024 - pagelle tappa 10 | Tiberi e Pozzoviv - due modi di esser protagonisti

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 maggio- Valentin Paret-Peintre ha vinto la decimadeld'Italia, la Pompei-Cusano Mutri (Bocca della Selva) di 142 chilometri con traguardo in salita: il francese della Decathlon Ag2R si è imposto per distacco al termine di una giornata dura anticipando di 29" il connazionale Romain Bardet (Team Dsm), terzo a 1'00" lo sloveno Jan Tratnik (Team Visma Lease a Bike). Non cambia nulla dal punto di vista della classifica generale, il padrone delresta Tadej Pogacar. Ledeldi Angelo Costa 10 a VALENTIN PARET PEINTRE Sarà perchè il fratello Aurelien un anno fa da queste parti ha vinto unaalche anche il più giovane degli ‘imbianchini’ francesi ci prova. Non sbaglia una ...

Efficace gestione della corsa per la maglia rosa Pogacar. Bravo anche Pozzovivo: non molla mai

