Juventus - Allegri LIVE | 'Per tutti noi questa può essere anche l'ultima finale'

La Juventus, archiviato l’impegno dello scorso turno di campionato contro la Salernitana, vuole assolutamente conquistare la vittoria contro l’Atalanta nel match valevole per finale della Coppa Italia 2023/2024. In una stagione molto complicata, la ...

Bosco a RBN: "La finale può essere uno stimolo per alcuni giocatori. Per il dopo Allegri vorrei Gasperini" - Dopo una prova del genere se fossi stato al posto allegri alla fine della partita contro la Salernitana ... Sul futuro: "Il mio desiderio numero uno sarebbe Gasperini, da prendere subito. Conosce la ...

Allegri al Quirinale: "Davanti alle difficoltà essenziale forza del gruppo e voglia di raggiungere obiettivi" - Il tecnico della juventus, insieme alla sua squadra e all'Atalanta, è stato ricevuto dal presidente Mattarella.

Gasperini: "Atalanta, manca l'ultimo miglio. Sono dispiaciuto per Scamacca" - Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato alla vigilia del match dei bergamaschi contro la juventus, partita valida per la finale di Coppa Italia.