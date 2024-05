Civitavecchia – Detenuti in rivolta - bruciati materassi

(Di martedì 14 maggio 2024) Lunedì ad alta tensione, ieri (13 maggio), nel carcere di. “Ieri mattina c’è stata unache ha coinvolto molti, nella Sezione Circondariale – spiega Maurizio Somma, segretario per il Lazio del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria – Verso le 11 ihanno distrutto la Sezione dando fuoco ai, rotto le finestre e poi con l’idrante hanno allagato la Sezione stessa. È durato tutto circa due ore e poi la situazione si è calmata. Una devastazione folle ma, fortunatamente, non ci sono feriti né tra ie né tra il personale di Polizia Penitenziaria. Il tutto sembrerebbe nato per futili motivi. Bravissimi i Baschi Azzurri ad agire con grande professionalità e sangue freddo”. Donato Capece, segretario generale del Sappe, denuncia che “la ...

Rivolta in carcere a Civitavecchia, materassi in fiamme e sezioni allagate - Rivolta in carcere a civitavecchia, materassi in fiamme e sezioni allagate - Lunedì ad alta tensione, ieri, nel carcere di civitavecchia. “Ieri mattina c’è stata una rivolta che ha coinvolto molti detenuti, nella Sezione Circondariale”, spiega Maurizio Somma, segretario per il ...

Rivolta nel carcere di Civitavecchia, bruciati materassi: “È stato un inferno” - Rivolta nel carcere di civitavecchia, bruciati materassi: “È stato un inferno” - Spiega Maurizio Somma, segretario per il Lazio del Sappe, Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria: "Una devastazione folle ma, fortunatamente, non ...

Carcere, incendio e rivolta dei detenuti. Sappe: “E’ stato un inferno” - Carcere, incendio e rivolta dei detenuti. Sappe: “E’ stato un inferno” - Lunedì ad alta tensione, ieri, nel carcere di civitavecchia. “Ieri mattina c’è stata una rivolta che ha coinvolto molti detenuti, nella Sezione Circondariale”, spiega Maurizio Somma, segretario per il ...