FOTO Precipitano in un torrente con la moto - feriti due centauri

(Di martedì 14 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDueciclisti di origini messicane, uomo e donna, a seguito di un incidente sono precipitati in unsulla ss163 Amalfitana ad un’altezza di circa 10 mt, subito prima di giungere al capoluogo. Immediati i soccorsi dei caschi rossi del distaccamento di Maiori e del distaccamento Città di Salerno che hanno provveduto innanzitutto ad organizzare il necessario per calare dal ponte i sanitari del 118 e gli stessi soccorritori. In supporto è giunto il Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco che ha provveduto con l’ausilio di attrezzature specifiche al recupero dei malcapitati e dei soccorritori. I due turisti, che hanno riportato qualche frattura agli arti, sono stati trasall’ospedale di Castiglione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.