Davide Patron - cattive notizie per il tiktoker | L’operazione non è andata bene

(Di martedì 14 maggio 2024) “Su quel treno in partenza per Parigi sabato mattina il tempo si è fermato e la mia vita se n’è quasiin mezzo secondo a causa di un arresto cardiaco”. L’esperienza del, celebre sui social grazie ai suoi suggerimenti per migliorare il proprio inglese, è di quelle che ti segnano per sempre. Salvato in extremis grazie a una manovra di primo soccorso esercitata da una persona che si trovava in viaggio come lui. È lo stessoa raccontarlo dal letto dell’ospedale in cui è stato ricoverato subito dopo, fortunatamente ormai fuori pericolo. Oggi “il prof” sta cercando di riprendersi il prima possibile “per tornare a postare le pillole di inglese” sui social. Con una foto che lo ritrae nel letto ospedaliero,ha fatto sapere ...

